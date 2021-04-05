Стаи диких собак нападают на лесных обитателей Крыма, но охотники бессильны

В Крыму бродячие собаки продолжают нападать на лесных обитателей. Так, появилась информация, что стая бродячих собак разорвала несколько косуль на Южном берегу Крыма.

По словам заместителя директора по научной работе ФГБУ «Заповедный Крым» Александра Чернышова, это уже четвертый подобный случай с начала года.

Директор Крымского республиканского общества охотников и рыболовов (КРООР) Алексей Киселев в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН пояснил, что от охотников поступала информация о стаях бродячих собак в охотничьих угодьях. Однако, по его словам, никаких действий в их отношении не предпринималось из-за отсутствия на то законных полномочий.

«Такие случаи — это, конечно, что-то из ряда вон входящее, и конечно, охотпользователей [такая ситуация] не устраивает. Мы первые, наверное, кто заинтересован в части законного и разумного регулирования их численности путем стерилизации и так далее», — отметил Алексей Киселев.

Он подчеркнул, что о точной численности бродячих собак в охотничьих угодьях судить не приходится, так как на сегодняшний день никто не ведет их учет.

Ранее ФАН сообщал, что в некоторых районах Крыма жители вынуждены пользоваться электрошокерами для защиты от бродячих собак. Также, по словам контролирующих этот вопрос волонтеров, с началом пандемии коронавируса количество бездомных животных резко возросло по причине того, что люди из страха заразиться стали выбрасывать животных на улицу.