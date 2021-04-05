Кладезь витаминов: в Крыму назвали самые полезные фрукты полуострова

Крым славится не только своими курортами и уникальной природой, но и богатым разнообразием фруктов, которые выращиваются на территории полуострова и продаются в большинстве материковых магазинов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Республика находится в особой климатической зоне, за счет чего плоды созревают невероятно сочными, ароматными и полезными, за что их и любят.

В комментарии ФАН первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк рассказал, почему выращенные на полуострове фрукты пользуются особой популярностью как у жителей республики, так и в России в целом.

«Республика Крым — один из самых теплых уголков в России, в связи с этим некоторые фрукты не встретите больше нигде в умеренном поясе РФ: они могут свободно расти только здесь. Кроме того, огромное разнообразие пополняют и экзотические экземпляры. К одним из самых распространенных фруктов Крыма можно отнести яблоки, груши, персики, черешню и другие плодово-ягодные культуры», — сказал собеседник издания.

По его словам, в начале мая на рынках Крыма появляется тепличная земляника садовая, в середине мая — грунтовая, которая цвела под пленкой, а дозревала под дневным солнцем, однако на ночь ее опять укрывали пленкой. В связи с этим она получается очень вкусной и спелой. При этом уже в 20-х числах мая появляются полноценные ранние сорта земляники.

«Яблоко — один из наиболее полезных плодов. Разные сорта яблок содержат разнообразные микроэлементы и витамины, а благодаря содержанию железа они оказывают очищающее влияние на кровь. Самое главное, что в условиях Крыма яблоки бывают в свежем, моченом, сушеном, консервированном виде, а также в виде мармелада, варенья и джемов, поэтому их можно кушать круглый год», — заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РК.

Денис Кратюк добавил, что персик является основной косточковой культурой в южной зоне плодоводства. Он ценится за крупные, ароматные, прекрасного вкуса плоды и их лечебные свойства. Вместе с тем персик считается наиболее экономически выгодной культурой среди косточковых, что связано со скороплодностью и высокими ценами на плоды.

Известно, что за 2020 год в Республике Крым было собрано 99,7 тыс. тонн семечковых культур, 15,7 тыс. тонн — косточковых, земляники садовой (клубники) — 7,5 тыс. тонн. В целом, если говорить обо всем агропромышленном комплексе (АПК) полуострова, то в 2020 году ее экспорт такой превысил 18 млн долларов.

При этом Крым больше всего продает продукции на Украину — в прошлом году соседнее государство закупило ее на 11,2 млн долларов. В основном же крымские товары, овощи и фрукты используются для потребления на внутреннем рынке как региона, так и России в целом.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что украинцы раскрыли хитрость, как собираются попасть летом в Крым во время карантина.