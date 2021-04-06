Ученые подтвердили опасения о высокой вероятности засухи в Крыму этим летом

Специалисты КФУ им. Вернадского уверены, что этим летом в Крыму снова будет засуха. Но это не означает, что в республике не будет воды. Такое мнение в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН выразил метеоролог, доцент КФУ Владимир Рябов.

По мнению эксперта, засушливый период в летний сезон на полуострове неизбежен, так как это естественное для него явление.

«Если сейчас сказать, что летом в республике будет засуха, то это 100% правда, потому что у нас каждый год летом засуха. Крым в такой зоне (климатической. — Прим. ФАН), что для него это естественное явление. Здесь каждое лето засушливое. Вопрос в другом: сколько в эти периоды выпадает осадков. У нас бывают так, что даже летом наполняются водохранилища», — пояснил Рябов.

Ученый также отметил, что, согласно данным наблюдений, Крым прошел пик засушливых периодов за последние 20 лет. Это позволяет предположить, что текущий год будет куда менее засушливый, чем предыдущий.

«Судя по многолетней динамике цикличности увлажнения территории Крыма, мы в 2020 году достигли минимального значения, которое вообще отмечалось за 20 последних лет. И это дает основания предполагать, что 2021 год должен быть более влажным. Такая динамика подтверждает гипотезу: у нас с начала года три месяца подряд выпадает стопроцентная норма осадков. Поэтому, если эта тенденция будет сохраняться, тяжелой засухи с такими последствиями, как в прошлом году, у нас не будет», — добавил ученый.

Также Рябов отметил, что основные периоды ливневых осадков в Крыму приходятся на май и июнь. При этом иногда выпадает единовременно такое количество, что это вызывает стихийные бедствия.

Ранее ФАН сообщал, что ситуация с наполняемостью водохранилищ Крыма остается шаткой.