Россия проделала огромную работу по развитию Крыма после его возвращения на Родину, поскольку во времена Украины фактически вся инфраструктура полуострова пришла в упадок. Сейчас на территории республики каждый год появляется по несколько важных объектов, не говоря уже о школах, больницах, детских садиках и других социально-значимых проектах.

Однако работы все равно еще много, поскольку для полного раскрытия потенциала республики нужны не только государственные, но и частные инвестиции. Корреспондент ФАН обсудил с экономистом Василием Колташовым, какие отрасли сейчас стоит развивать в российском Крыму и каким образом еще можно ускорить экономическое процветание полуострова.

«На мой взгляд, туристическая сфера является сегодня самой перспективной в Крыму, потому что здесь есть значительный поток людей, желающих отдохнуть в республике. На полуострове можно создать различные сервисы и развлечения, которые могли бы быть доходными и интересными для туристов. Российский турист уже многое видел за границей, поэтому отдых украинского образца уже россиян не устраивает. Это является толчком для освоения относительно новых ниш для региона, например, изготовления ювелирных украшений, одежды, аксессуаров в греко-скифском стиле, что потенциальному покупателю может очень понравиться», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в Крыму можно устроить множество развлечений самого разного характера, даже морское сражение времен древней Греции, ведь полуостров находился раньше на пересечении путей древних народов, поэтому его история богата и многогранна. Также эксперт добавил, что у республики есть возможность развивать кухни разных народов мира, в том числе тех, которые когда-то проживали на этой территории.

«Сейчас пока все эти сферы не развиты должным образом, хотя здесь потенциал огромен. Некоторые крымчане не очень понимают особенность нынешнего положения, поэтому часть из них говорит, что в украинский период туристов было больше, люди жили там, где им придется, а лежали на пляжах чуть ли не на головах у друг друга, и все было якобы нормально. Однако, как я уже сказал, российский турист, особенно из крупных городов, не привык к такому образу отдыха. Но более сложные вкусовые запросы россиян, в отличие от небогатого туриста из Украины, — это то, что дает возможности для развития Крыма, поскольку его потенциал еще не раскрыт до конца», — заявил Колташов.

Кроме того, продолжил экономист, отдельно стоит выделить сферу отелей с форматом, где все включено. По его словам, эта ниша практически не развита, а представленные варианты достаточно дорогие, в отличие от других вариантов отдыха, когда люди просто снимают жилье у местных.

«Да, сюда нужны значительные капиталовложения, потому что необходимо выстроить такие предприятия, где все будет стандартизировано и упорядочено. При этом могу сказать, что произошел явный прогресс в сфере питания и предоставления услуг, потому что у меня была возможность сравнить все это в 2014, 2016 и 2020 годы. Если касаться более серьезных производственных сфер, то надо все-таки помнить о враждебном соседстве с Украиной. К сожалению, это фактор, имеющий значение, ведь недавно в Крыму арестовали украинского террориста с бомбой. То есть пока остается неразрешенным вопрос с Украиной, которая контролируется сейчас США, довольно сложно говорить о чем-то более широком, например, развитии сельского хозяйства из-за водной блокады», — заявил эксперт.

Он напомнил, что крымские аграрии были поставлены в сложное положение из-за перекрытия Северо-Крымского канала, поэтому полуостров в целом нуждается в том, чтобы получать днепровскую воду. Тем самым Украина подставила некую экономическую подножку Крыму.

«Но как президент Украины Владимир Зеленский может дать эту воду, ведь глава США Джо Байден не разрешал такого? Так что конкретно здесь работают не западные санкции, а американское опосредованное вредительство через украинскую, по сути, бандеровскую администрацию, о чем можно судить из-за ее идеологии. Это является сдерживающим фактором в вопросе экономического развития Крыма, однако я думаю, что рано или поздно все эти отрасли будут развиты», — констатировал Василий Колташов.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму потратят более 40 миллиардов на строительство 120 школ и детских садов.