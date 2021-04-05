​​​​​​​«30 человек дармоедов»: глава Севастополя жестко оценил изъятие ребенка опекой

В Севастополе пересмотрят систему работы органов опеки. Такое указание дал сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ФАН.

В середине прошлой недели органы опеки забрали девочку из квартиры подруги, где ребенок ночевал, пока мама была в отъезде. Девочку ночью увезли в больницу, угрожали, что из оттуда ее увезут в детдом. В это время ее пыталась забрать бабушка, имея на руках доверенность от родителей, женщина просила представителей опеки и врачей отдать ее внучку. Однако ей отказали.

Видеоролик о том, как бабушка девочки пыталась на законных основаниях ночью забрать внучку домой опубликовал общественник Ленур Усманов. В комментарии бабушка рассказала, что о том, что внучку забирают, позвонила и сообщила подружка. Подписчики губернатора Севастополя Михаила Развожаева привлекли его внимание к проблеме, и только после вмешательства главы города ребенка вернули в семью.

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве губернатор устроил «разбор полетов» всех причастных к этой истории.

«Почему главный врач не доложил о том, что такой случай? Внутри системы никто не сообщил. Про органы опеки я вообще молчу! Никому неинтересно, что происходит с детьми? Все отдыхаете? Провести проверку! 30 человек дармоедов. И целый аппарат по защите прав несовершеннолетних — хорошо выходные провели? Ничего их не волновало?» — жестко отчитал подчиненных Михаил Развожаев.

Он также дал указание перестроить систему работы с детьми, чтобы в ней работали небезразличные люди.

Где родители девочки, и почему они не находятся рядом с ребенка сейчас, выясняют ответственные органы. В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили ФАН, что вскоре выступят с официальным сообщением о произошедшем.

Это не первый случай, когда ответственные органы явно недорабатывают в вопросе защиты детей: 4 декабря из семьи Игоря Чернякова и Ирины Астаховой органы опеки изъяли троих из шести приемных детей, пожаловавшихся на жестокое обращение.