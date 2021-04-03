Жить дорого и неприятно: харьковчанка рассказала о планах скорее уехать из Украины

Ответ Офиса президента Зеленского на петицию о языковой дискриминации на Украине по отношению к русскоязычному населению — безапелляционный отказ что-либо менять или решать в этом вопросе. О реакции общества и возможных последствиях политики украинского президента по отношению к своему народу читайте в материале ФАН.

Права граждан Офис президента Украины соблюдать не собирается

Известный украинский адвокат Максим Могильницкий опубликовал на своих страницах в социальных сетях оригинал ответа от Офиса президента Украины относительно петиции, которую подписали 10 тыс. человек. Избиратели просили Владимира Зеленского прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии, инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство и прекратить дискриминацию украинцев по языковому признаку.

«Наша петиция собрала десять тысяч подписей. Десять тысяч украинских налогоплательщиков попросили Зеленского выполнить предвыборное обещание — сделать тщательный анализ языкового закона и убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — пишет Максим Могильницкий.

Офис президента ответил отказом. Причем в отказе администрация президента ссылается на решение Конституционного суда Украины, часть судей которого по воле самого Владимира Зеленского лишены полномочий и признаны незаконными. Вот такой небольшой нюанс от украинской законности.

Мнения граждан о принудительной украинизации

Планомерная принудительная украинизация на территории Украины вызывает недоумение и сомнение в искренности президента страны победившего Майдана. Когда миллионы граждан пытаются лишить возможности пользоваться родным языком, получать на нем образование и даже использовать в быту, это не очень согласуется с демократическим обществом и свободной страной.

Жительница Харькова Татьяна в интервью ФАН высказала свое мнение на этот счет.

«Часть жизни я прожила в Одессе, обучалась на русском языке. Переехав в Харьков, вышла замуж и вырастила детей. Они тоже русскоговорящие. Весь Харьков всегда использовал русский язык. А сейчас мы должны подвергаться преследованиям только за то, что говорим по-русски? Это ненормально. Дочь уехала на ПМЖ в Израиль и мы уедем тоже. В этой стране жить неприятно и небезопасно, к тому же очень дорого», — рассказала украинка.

Опасаются за своих родственников в соседнем государстве и жители Крыма. Александр переживает за своего отца, который пока живет в Одессе.

«Отец рассказывает, что за русский язык могут оскорбить и избить приезжие националисты. Самое неприятное — коренные жители города боятся приезжих молодчиков из Западной Украины. Я буду перевозить его в Крым. Другого выхода сегодня нет», — сказал о своем решении собеседник ФАН.

Еще один гражданин Украины — житель Хмельницкой области Владимир — также возмущен принудительными мерами по отношению к русскоговорящим гражданам Украины.

«Я ничего не имею против украинского языка, но привык общаться на русском. Тем более что тот язык, который нам навязывают, не совсем украинский. Очень много польских слов. Я их просто не понимаю. Буквы какие-то новые придумали. Зачем все это? Я работаю в разных областях, когда попадаю на Западную Украину, то все равно разговариваю по-русски. И все меня прекрасно понимают, но многие косо смотрят. Понимаю, что могу пострадать, поэтому в общественных местах просто молчу. В Зеленском люди разочарованы. Когда шел на выборы, обещал совсем другое и по-русски разговаривал. Потому за него и голосовали. Думали, наконец нормальный президент будет, понимает людей. Но все очень сильно ошиблись», — заключил Владимир.

Тенденцию переезда граждан Украины на постоянное место жительство в другие страны, в первую очередь Россию, подтверждает статистика. Только за январь-май 2020 года российское гражданство получили почти 300 тысяч русскоговорящих бывших граждан Украины.

Ранее ФАН рассказывал, что на главу МВД Украины Арсена Авакова посыпались обвинения после его заявлений об «украинском русском языке» в стране.