Проклятие Керченского пролива: история самых масштабных кораблекрушений

Керченский пролив, разделяющий Черное и Азовское моря, всегда был стратегической территорией, за которую боролись государства. Сегодня в акватории пролива до сих пор находят обломки кораблей, затонувших 100 или 200 лет назад неподалеку от берегов Крыма или Тамани.

Иностранное судно

Осенью 2020 года археологи обнаружили судно XIX века, которое могло принадлежать французам или англичанам. Специалисты предполагают, что этот корабль мог разбиться о подводную каменную гряду, а его фрагменты разлетелись в разные стороны на достаточно большое расстояние (от 300 до 500 м) от основного корпуса. Такие выводы сделали эксперты исходя из того, что там же неподалеку ранее уже были найдены следы кораблекрушения. Предполагалось, что произошло несколько инцидентов, а не один. Возможно, судно затонуло во времена Крымской войны, так как найденные латунные гвозди соответствуют таким же, обнаруженным в Евпатории в местах гибели союзного флота в 1852–1853 гг.

Подбитый танкер

Зафиксированная в истории точными датами трагедия случилась 79 лет назад: 2 апреля 1942 года в Керченском проливе был подбит танкер «Валериан Куйбышев». В Крым из Новороссийска он вез необходимые для защиты полуострова бензин, керосин и смазочные масла.

«У Таманского полуострова танкер был атакован пятью торпедоносцами, в небе над проливом разыгрался воздушный бой, два вражеских самолета были сбиты, но все же одна торпеда попала прямо в район кормового танка с 600 тоннами бензина. От взрыва на судне возник пожар. Горящий танкер сдрейфовал на отмель, где горел почти неделю, затем взорвался и, переломившись на две части, затонул. Погибли 24 человека, трое были спасены», — рассказал ФАН руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба «Черная Акула» Эрнст Антонов.

В том же году 14 апреля в Керченском проливе на мине подорвался санитарный транспорт «Антон Чехов», погибло 200 человек. А 17 апреля самолетами врага в восточной части Черного моря уничтожен санитарный транспорт «Сванетия», вышедший из Севастополя с 900 ранеными, спасли только 193 человека.

«На дне моря до сих пор сохранились останки кораблей и самолетов, это все выглядит как братская могила. Мы считаем своим долгом, чтобы и под водой люди помнили о подвигах наших предков: мы устанавливаем памятные таблички, где указываем, как назывался корабль и при каких обстоятельствах погиб», — подчеркнул Эрнст Антонов.

Керченский пролив, который объединяет Азовское и Черное моря, в мирное время не опасен для проходящих здесь кораблей. Максимальная глубина — около 18 м, ширина — от 4,5 до 15 км. Однако иногда причиной трагедии становится не военный конфликт, а непогода в совокупности с человеческим фактором.

Катастрофа 2007 года: за день утонуло пять кораблей

Ноябрь 2007 года стал одним из самых трагичных периодов в истории российского и украинского судоходства. Штормовой ветер и сильное волнение моря привели к крушению нескольких кораблей в Азовском и Черном морях 11 ноября. В тот день затонуло четыре судна, еще шесть село на мель, а два танкера получили пробоины. В результате ЧП погибло шесть россиян, а 11 пропали без вести. Из разломившегося танкера «Волгонефть-139» в море вылилось около 2 тыс. тонн мазута, что привело к экологической катастрофе.

Причинами произошедшего были названы халатность капитанов морских портов Кавказ и Ростов-на-Дону, а также безответственность капитанов судов, не уведших судна в укрытие. Стоит также учитывать, что в Керченском проливе мало бухт для укрытия судов от шторма.

Украинская провокация

Одно из наиболее резонансных современных событий здесь приключилось в 2018 году, когда «Керченский таран» привлек внимание всего мирового сообщества.

Три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября вошли в территориальные воды России в Черном море. Заявок на проход флота через Керченский пролив Украина заранее не подавала. Корабли украинских ВМС, находясь в территориальных водах РФ, не реагировали на предупреждения российских пограничников и при этом «совершали опасное маневрирование».

Они были перехвачены российской береговой охраной, один из кораблей которой совершил навал на украинский буксир. После прохода к якорной стоянке перед Керченским мостом украинские корабли были заблокированы, а когда они попытались лечь на обратный курс в Одессу, российские силы начали преследование и применили по ним оружие, после чего корабли были захвачены и отконвоированы в Керченский порт.

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года всех 24 задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих вернули на Украину, а 18 ноября 2019 года были переданы и корабли.