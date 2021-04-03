Миллион рублей и работа у моря: как в Крыму реализуют программу «Земский доктор»

Популярность в медицинских профессиях среди студентов не теряет своей актуальности. Медицинские вузы полностью заполнены, бюджетные места никогда не пустуют. Возможностей заниматься частной практикой после обучения все больше. Почему же сегодня так остро стоит кадровый вопрос в здравоохранении? В этом разбирался ФАН.

Нехватка узких специалистов

С 2015 года в Крыму выпускников медицинских вузов не распределяют по рабочим местам принудительно. Перед органами местной власти стоит задача, как привлечь специалистов в свой регион. Для этого существует ряд социальных программ, обеспечивающих медикам достойные условия работы и быта в регионах.

Например, Алуштинская центральная городская больница — единственное лечебное учреждение, охватывающее город и села муниципалитета от Зеленогорья до Партенита. Как и во многих регионах России, здесь существует проблема нехватки медицинского персонала, особенно в курортный сезон, когда количество проживающих увеличивается в десятки раз.

Однако в таких городах, как Алушта, есть ряд больших преимуществ для студентов из других регионов России. Каких именно, корреспонденту ФАН рассказал главврач АЦГБ Иван Новицкий.

«Если сравнивать наши возможности и преимущества с другими регионами, в Алуште они безусловны: климат, воздух, море... Это не сравнить ни с чем. Наш город словно специально создан для того, чтобы люди отдыхали, поправляли здоровье, жили, работали и воспитывали детей», — говорит Иван Новицкий.

Для решения проблем с дефицитом кадров государство использует различные комплексные мероприятия как на уровне правительства РФ, так и на местном, республиканском. Благодаря этому все города Крыма вошли в ведомственную целевую программу. Проект подразумевает полное переоснащение медицинских учреждений: обеспечение новой медицинской техникой, а где необходимо — ремонт, реконструкцию или строительство отделений и фельдшерско-акушерских пунктов. Но даже несмотря на это, одной из самых больших нерешенных проблем во всех регионах по-прежнему остается кадровый дефицит.

Программы для медиков

Сегодня в алуштинской больнице катастрофически не хватает узких специалистов, а также врачей общей практики: терапевтов, гинекологов, кардиологов, неврологов, специалистов по УЗИ. В сельских амбулаториях региона проблема с кадрами стоит еще острее.

Еще в конце 2011 года был принят Федеральный закон, который детализировал некоторые моменты реализации программы «Земский доктор», направленной на стимулирование притока медицинских работников с высшим образованием для работы в села России. Сегодня каждый врач или фельдшер, участвующий в этой программе, получает гарантированную единовременную выплату: для врачей — 1 миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч рублей в качестве безвозмездной компенсации.

«У нас таких специалистов достаточно много. Когда приглашается такой человек или семья, то подписывается соглашение с министерством здравоохранения — и работник моментально получает 1 млн рублей. Мы, конечно, понимаем, что это не такие большие деньги, на которые можно было бы купить жилье в нашем регионе. Тем не менее такие специалисты есть, они этими средствами пользуются», — говорит Иван Новицкий.

Наряду с этим для сельских медиков предусмотрены федеральные доплаты в размере от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а также компенсации съемного жилья порядка 20 тысяч рублей в месяц в рамках республиканской программы. Кроме того, постоянно разрабатываются проекты по закупке жилья для иногородних медиков, а также открытию медицинских общежитий на базе неработающих здравниц.

Ранее ФАН сообщал, что в феврале в России сократились показатели смертности с COVID-19.