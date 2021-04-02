Глава минстроя Крыма отчитал строителей, затягивающих сроки работ в Бахчисарае

Министр строительства и архитектуры республики Крым Михаил Храмов посетил с рабочим визитом несколько строящихся объектов инфраструктуры в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В ходе рабочего визита в Бахчисарайский район Храмов посетил с проверкой рад объектов инфраструктуры в селе Почтовое, Плодовое, Угловое и Табачное. В процессе проведенных проверок министр, в целом, отметил высокое качество работ и хорошую степень готовности объектов.

«Мы сегодня объехали несколько сельских поселений Бахчисарайского района и город Бахчисарай. Посетили объекты благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, объектов федеральной целевой программы, республиканской адресной инвестиционной программы и других программ», — заявил министр.

В ходе проверки на ряде объектов были выявлены различные недоработки. Так, например, в ходе инспекции строительства нового детского сада в селе Почтовое были выявлены серьезные отставания по срокам строительства, в связи с чем Михаил Храмов в строгой форме дал распоряжение заказчику наверстать сроки строительства и сдать объект в срок.

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