В Крыму нашли способ, как за год пополнить бюджет республики на 600 млн рублей

Симферополь, 2 апреля. В Крыму и Севастополе, как и в других курортных регионах Российской Федерации, находятся тысячи средств размещения, которые по тем или иным причинам работают в нелегальном поле. Однако сейчас эту ситуацию намерены исправить с помощью введения такого понятия, как «гостевой дом», передает ФАН.

Ранее с этой инициативой выступило Министерство курортов и туризма Республики Крым, после чего ее поддержали другие министерства и общественные представители, в том числе за пределами полуострова. Сейчас этот вопрос детально прорабатывается на всех уровнях власти.

Сегодня во время круглого стола на тему «Легализация малых средств размещения на юге РФ как фактор безопасности развития внутреннего туризма» глава Минкурортов РК Вадим Волченко рассказал, сколько в Крыму существует нелегальных средств размещения и на какую сумму может пополниться бюджет республики, если легализовать хотя бы половину из них.

По его словам, всего на полуострове насчитывается порядка 9 тыс. средств размещения, из которых только 2 тыс. работают в легальном поле. По примерным расчетам, у каждой такой гостиницы около 20 номеров, получается, у 7000 нелегальных гостиниц в доступе 140 тысяч номеров разной комфортности.

«Наверняка не все они смогут сразу же классифицироваться и стать гостевыми домами. Однако даже если это сделает хотя бы половина, то 70 тысяч номеров для любого региона — колоссальный ресурс, который мы можем ввести в законный оборот», — сказал Вадим Волченко.

Он отметил, что такая мера позволит собственникам средств размещения претендовать на меры государственной поддержки, причем не просто платить налоги, а участвовать в социально-экономической жизни региона. Также это даст возможность туристическим операторам пользоваться этим номерным фондом, поскольку на данный момент это физически невозможно.

«Мы согласовали со всеми отраслевыми организациями, в том числе общественными, которые работают на территории Республики Крым и города Севастополя. Федеральное агентство по туризму в лице руководителя Зарины Догузовой не просто активно поддерживает, но и выступает с законодательной инициативой по введению этого понятия в законный оборот, по разработке государственных стандартов или свода правил для функционирования данного вида средств размещения», — сказал он.

Волченко добавил, даже по скромным подсчетам, бюджет Крыма в первый же год после легализации расчетного количества малых средств размещения сможет пополниться за счет налоговых поступлений на 600 млн рублей.

В связи с этим необходимо поддержать такую инициативу, чтобы дать возможность малому бизнесу работать в законном поле, а туристам, которые приезжают во многие регионы РФ, — пользоваться легальными средствами размещения и не переживать за собственную безопасность.

Очевидно, раз сектор находится вне правового поля, то ни о какой регистрации, ни о каких других правовых моментах речи быть не может, констатировал глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

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