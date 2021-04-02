Ситуация с наполняемостью водохранилищ Крыма остается шаткой

Из критической ситуации с водоресурсами, сложившейся в Крыму семь лет назад из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, еще не нашли окончательный выход. Однако власти Крыма и России направили колоссальные силы и средства на ее разрешение.

Но до тех пор, пока все запланированные работы и мероприятия не будут осуществлены, крымчанам придется терпеть почасовые графики подачи воды и доставку ценного ресурса водовозками.

Отметим, что по последним данным, суммарный объем воды в водохранилищах Крыма составляет чуть более 61 миллиона кубометров: к первому числу он вырос на 13 млн. Эти данные в 1,7 раза меньше уровня 2020 года. Причем неделю назад в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым ФАН сообщали, что на 26 марта суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова составлял 21,6% от их полного проектного объема.

Конечно, таяние снега, выпавшего в феврале в горах и предгорьях, и дожди повлияли на кратковременное повышение уровня воды в бассейнах некоторых рек, но речь в этом случае идет больше о реках северного предгорья и низовьях реки Бельбек, питающей сегодня Севастополь через новопостроенный водозабор. Однако нельзя сказать об улучшениях в Алуште, Судаке и Феодосии, где специалисты, наоборот, зафиксировали пересыхание.

Наибольший приток получили Чернореченское (7,3 млн кубометров) и Белогорское (7,5 млн кубометров) водохранилища. В Симферопольское пришло 1,3 млн кубометров воды, а в Партизанское — 1,6 млн кубометров.

«Осадки носили локальный характер. Так, на ЮБК 41–45% нормы, в северном предгорье — 112–146% нормы. В Крымских горах осадки тоже были в пределах нормы: в районе Ай-Петри — 103% нормы, на Ангарском Перевале — 96% нормы», — озвучили данные в Гидрометцентре Крыма.

В прошлом году из-за засухи в Крыму обмелели некоторые водохранилища. Симферопольское водохранилище настолько истощилось, что из него воду уже не берут. Сегодня воду по часам получают жители Симферополя и Симферопольского района, Ялты и Алушты. При этом, по последним данным, в Алуште осталось воды всего на 100 дней.