В Крыму пообещали не застраивать городские леса Симферополя

После принятия новых правил землепользования крымской столицы городские леса застраиваться не будут. Об этом заявил начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Симферополя Олег Коробчук. Подробнее читайте в материале ФАН.

По словам Коробчука, в апреле 2016 года в Симферополе были утверждены временные правила землепользования и застройки. Они не включали в себя пять из шести административных единиц: это пгт Грэсовский, пгт Аэрофлотский, пгт Аграрное, пгт Комсомольское и поселок Битумное. После принятия новых правил все эти населенные пункты смогут воспользоваться правилами землепользования и застройки для реализации прав и интересов их жителей.

В документе фиксируется передача на баланс симферопольской администрации городских лесов, что позволит утвердить соответствующий вид разрешенного использования.

«У нас есть территориальные зоны, «городские леса», которые в правилах регламентированы единственным видом разрешенного использования — это охрана природных территорий. Городские леса по определению застраивать нельзя. Более того, даже работы по благоустройству там ограничены. Например, насыщать твердыми покрытиями леса нельзя», — заявил Коробчук.

Также он отметил, что в виду особой остроты данного вопроса для жителей крымской столицы в ближайшее время зона общего пользования в Каменском жилищном массиве города Симферополя будет переведена в зону рекреации для размещения там благоустроенной парковой зоны.

Ранее ФАН сообщал о том, как жители крымского полуострова получали материальные компенсации за изъятие земельных участков для строительства трассы «Таврида».