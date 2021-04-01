В Крыму показали на видео, как в республике стартовал весенний призыв в армию России

Ялта, 1 апреля. В России с 1 апреля официально стартовал весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. За этот период в строй армии Российской Федерации намерены поставить почти 135 тысяч новобранцев, передает ФАН.

Отметим, что сейчас призывные кампании проходят со строгим соблюдением особых санитарно-эпидемиологических мер — как и в прошлые кампании, всех новобранцев проверят на наличие коронавируса. У кого обнаружится COVID-19, те отправятся на лечение, другие — на службу. По прибытии в военную часть всем желающим призывникам сделают прививку «Спутник V».

Также старт весеннему призыву был дан в Крыму и Севастополе. Известно, что часть молодых людей с полуострова обычно проходят военную службу в воинских частях Южного и других военных округов. При этом часть призывников из Краснодара отправятся на службу в Республику Крым. Глава Ялты Янина Павленко приняла участие в мероприятии, во время которого местные ребята поступали на службу в армию РФ.

«Гордость за наших парней. Сегодня дали старт весенней призывной кампании. Верю, что со всеми задачами ялтинский военкомат справится в полном объеме. Призывник — это звучит надежно, гордо и ответственно. Здорово, что сегодня службу в армии ребята считают не только нужной для Родины, но и важной для себя. Желаю им с честью носить военную форму, достойно служить и возвратиться в наш город окрепшими — настоящими мужчинами! Дорогие наши, на вас надеются родители. Вас ждут любимые. Вами гордится Ялта. В добрый путь!» — заявила Янина Павленко.

Известно, что в прошлом году во время весеннего призыва ряды российской армии на год пополнили около 3,3 тысячи человек — жителей Крыма и Севастополя.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что украинские историки не смогли найти в школьном учебнике Крым.