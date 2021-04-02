Вертолетное такси из Симферополя в Ялту: как это было в 60-х и сколько стоит сегодня

После открытия Крымского моста вопрос транспортной доступности южного побережья Крыма становится все более актуальным. Согласно данным Министерства курортов и туризма Крыма, более половины всех туристов прибывает на полуостров именно на личном автотранспорте. Кроме того, возросло количество авто и у жителей республики.

Для решения этих вопросов в настоящий момент ведется проектировка Юго-Восточного транспортного обхода Симферополя, скоростной трассы на Феодосию, планируется модернизация трассы на город Судак.

Также для облегчения транспортного сообщения вдоль южного побережья планируется ввести в эксплуатацию дополнительно три современных катера на подводных крыльях «Комета» и отремонтировать порядка 300 причалов.

Параллельно с этим в Крыму функционирует так называемое вертолетное такси. Ряд предприятий осуществляет пассажирские авиаперевозки из столицы республики на Южный берег и обратно.

Вертолетное такси в СССР

Авиаперевозки вертолетным такси в Крыму были открыты 20 ноября 1958 года. В то время перелет по линии Симферополь — Ялта стоил приличных денег. Цена билета составляла 50 рублей с человека, при условии, что средняя заработная плата в те годы был приблизительно равна 80 советским рублям.

В 60-е годы на рекламных плакатах можно было найти цену за перелет всего в три рубля, а стоимость авиапрогулки на самолет АН-2 — всего один рубль.

После воссоединения Крыма с Россией пассажирские авиаперевозки в республике возобновились. Правда, их стоимость снова существенно выросла: на сайтах действующих в Крыму авиакомпаний она колеблется от 50 000 до 125 000 рублей с пассажира.

Вертолетное такси в Крыму сегодня

Удовольствие это, надо признать, не из дешевых: если билет на автобус обойдется вам в 250–300 рублей, а поездка из аэропорта Симферополя до Ялты на такси в 2500 рублей, то за скоростной перелет на винтокрылой машине придется выложить не менее 20 000 рублей. И это при условии, что вы летите небольшой компанией в четыре-пять человек.

О том, как обстоят дела с вертолетным такси в Крыму сегодня, ФАН узнал в компании, которая занимается пассажирскими авиаперевозками между Симферополем и Южным берегом Крыма и основными городами республики.

«Люди летают, и летают часто. Трансфер на Ялту пользуется спросом, если нужно добраться в Ялту из Симферополя. Перелет занимает столько же времени, сколько и раньше в Советском Союзе — от 20 до 30 минут, зависит от марки вертолета. Особенно популярны у нас вертолетные прогулки в летний сезон», — пояснила корреспонденту ФАН менеджер по работе с клиентами Эльзара.

По словам Эльзары, в среднем цена одного вылета составляет порядка 60 000 рублей. То есть на компанию в четыре человека, а именно столько пассажиров вмещает самый популярный в компании вертолет, стоимость полета составит 20 000 рублей с каждого.

Перелет из Ялты в Симферополь стоит 69 000 рублей за 30 минут полета. А самый дорогой маршрут в компании — Ялта — Геленджик, его стоимость — 324 000 рублей за 156 минут полета.

Напомним, что недавно отдыхающий в Крыму гражданин России нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке.