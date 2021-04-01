Строительство ж\д ветки под Севастополем обеспокоило общественников и ученых

Еще весной 2020 года в Севастополе запланировали строить железную дорогу в обход Свято-Климентовского пещерного мужского монастыря, в связи с чем правительство заказало соответствующий проект. Также планировалось построить железнодорожную ветку в сторону Симферополя, что существенно облегчило бы многим туристам дорогу до аэропорта в крымской столице.

Но есть проблема: дело в том, что один из самых древних монастырей Крыма находится в скале. Общественники заявляют, что пролегающая вблизи него железная дорога, которая находится на расстоянии 50–100 метров, и следующие по ней поезда, создают вибрации, что приводит якобы к разрушению камня. Также на шум от рельс, по неподтвержденным данным, жаловались настоятели храма. В январе 2021 года стало известно, что проект утвержден в рамках Федеральной целевой программы.

В документации сказано, что на строительство новой электрифицированной ветки предусмотрено 3,94 миллиарда рублей, а ее протяженность составит 1,6 км. То есть один метр железной дороги обойдется почти в 2,5 млн рублей. Сам проект намерены реализовать до 2023 года.

«Планируемая трасса огибает пещерный комплекс и примыкает к существующей железнодорожной линии у реки Черная. При этом трасса пересекает известняковый утес, где с целью сохранности рельефа местности, археологического наследия и экологии участка будут созданы два железнодорожных тоннеля протяженностью от 30 до 50 метров», — сообщили ранее в ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

Снос домов и объекта ФЦП?

При этом жители Инкермана обратили внимание, что новая железнодорожная ветка будет проходить через недостроенный по Федеральной целевой программе стадион, на который было выделено более 70 млн рублей, а также через территорию домов. На улице Коломенской даже появилась специальная лента — ее проложили якобы сотрудники КЖД для того, чтобы обозначить участки под снос.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев незамедлительно отреагировал на эту ситуацию. Он сообщил, что трассировка еще не утверждена, соответственно, каким именно путем будет идти новая ж/д ветка, еще не решено. Также глава города-героя добавил, что сотрудники железной дороги поспешили с тем, что вступили в коммуникацию с жителями Инкермана, поскольку есть несколько вариантов трассировок.

Кроме того, Развожаев отметил, что стадион в городе будет в любом случае, однако возможно и такое, что его построят на другой площадке, если все же придется сносить уже строящийся объект ФЦП. При этом все затраты и убытки будут компенсированы заказчиком, то есть самой КЖД. Однако такой вариант глава города-героя считает нежелательным, поскольку всегда есть возможность поменять маршрут прокладки железной дороги.

Кроме того, тоннели, о которых идет речь, планируют проложить через Загайтанскую скалу, где находятся пещерные сооружения, которым более тысячи лет.

То есть в этом случае они могут пострадать, хотя объект еще полностью не изучен даже учеными. В самих скалах находится как минимум 11 пещерных церквей, вырубленные в камне кресты, которые хорошо сохранились, апсиды, алтари, гробницы и многое другое. Согласно историческим данным, в 1794 году случился обвал, который перекрыл доступ к нескольким ярусам пещер, поэтому археологи их так и не начали изучать. Все это, по сути, представляет историческую и культурную ценность, поскольку такие объекты уникальны.

Много вопросов без ответов

При этом известно, что старая железная дорога проходит через монастырь уже 150 лет, а по ее рельсам тянули не только тяжелые паровозы, но и, по некоторым данным, тяжелую военную технику. Если разрушается камень скалы и мешает шум, то для устранения этих нежелательных моментов уже есть готовые инженерные решения.

Одно из таких представляет из себя реконструкцию самих ж/д путей с использованием бесстыковых путей. Еще этот метод называют «бархатным путем». Также выдвигаются идеи дополнительно к этому просто замедлять движение поездов на этом участке, если камень скалы действительно разрушается от вибраций, и установить звукоотражающие экраны, подобные тем, как на трассе «Таврида».

Известно, что в связи с этой ситуацией представители общественности, историки, археологи и архитекторы написали открытое письмо, адресованное директору Института археологии РАН Николаю Макарову, главе Центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Артему Демидову, министру культуры РФ Ольге Любимовой и губернатору Михаилу Развожаеву.

Также были составлены еще два письма в администрацию президента — одно непосредственно от жителей Инкермана, а также самих крымчан, которые обеспокоены данной ситуацией.

Авторы обращают внимание на тот факт, что необходимо принять меры по сохранению объектов культурного наследия и рассмотреть альтернативные варианты строительства железнодорожного обхода монастыря. Кроме того, люди указали, что выступают против сноса строящегося стадиона и жилых домов, которые попадают в зону прокладки новой железной дороги.

ФАН в свою очередь обсудит эту тему с КЖД и Севнаследием, чтобы прояснить ситуацию и чтобы местные жители были в курсе происходящего, а в соцсетях не появлялись сообщения об угрозе лишения их дома.

Ранее корреспонденту ФАН удалось найти крымчан, которые были вынуждены продать свои участки на полуострове в районах, где теперь происходит трасса «Таврида».