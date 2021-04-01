Важна сама технология: в Крыму создают уникальную интраназальную вакцину от COVID-19

Россия ведет беспрецедентную борьбу с коронавирусом. Благодаря кропотливой работе ученых уже удалось создать три действенных российских вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» — она разработана ГНЦ «Вектор», и «КовиВак» — разработка Центра имени Чумакова РАН.

При этом, что важно — изучение вируса продолжается, как и создание новых вакцин, которые в будущем облегчат создание коллективного иммунитета, чтобы побороть пандемию. Для этого, как недавно сообщил президент России Владимир Путин, необходимо, чтобы 70% взрослого населения получили прививку от коронавируса.

Разработкой вакцины от коронавируса занимаются и ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского. Ее существенное отличие от всех остальных в том, что это полностью синтетическая вакцина, и ее можно будет применять как в виде инъекций, так и интраназально, то есть вдыхать через нос.

В комментарии корреспонденту ФАН проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин рассказал, на каком этапе сейчас находится процесс создания вакцины и с какими трудностями пришлось столкнуться специалистам в самом начале.

«Есть специализированные организации, как Институт Гамалеи или ГНЦ «Вектор», которые профессионально занимаются разработкой биотехнологических препаратов. Мы столкнулись с тем, что у нас не хватает инфраструктуры, чтобы сделать все необходимые исследования, например — подтвердить эффективность работоспособности вакцины. Это связано и с необходимостью работы с патогенами второй группы, ведь для этого тоже нужны специфические условия работы. То есть мы столкнулись не столько с научными, сколько с организационными проблемами. Из-за этого в реальности каждый этап исследований занимает больше времени, чем планировалось. Пока мы преодолеваем барьеры, время, конечно, уходит», — сказал собеседник издания.

Ученый отметил, что проведение экспериментальной части исследований началось еще в начале ноября 2020 года. Уже в 2021 году часть образцов была направлена в новосибирский центр «Вектор» и лабораторию Московского госуниверситета, которые проводили тестирования при разработке «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».

«Они подтвердили, что определенное количество антител есть, но их не так много, как, допустим, дает «Спутник V». В связи с этим предстоит еще сложная работа по подбору дозировки и кратности введения. Может быть, придется подумать над усовершенствованием самой конструкции. То есть существует ряд текущих вопросов, которые необходимо продумать, решить и провести дополнительные эксперименты. Обнадеживает, что гипотеза рабочая, и мы реально получили иммунный ответ на введение вакцины. В России уже три вакцины поставлены на производство, поэтому понятно, что в гонке создания вакцины от коронавируса мы уже не участвуем, поскольку это уже не так актуально», — заявил проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского.

С другой стороны, добавил Анатолий Кубышкин, если эту технологию довести до логического завершения и показать, что она рабочая, то ее можно использовать при разработке других вакцин — это самое главное.

«В частности, это очень перспективно в плане вируса гриппа, который меняется каждый год, поэтому ежегодно приходится делать под новый штамм новую вакцину. А здесь, если все сработает, можно будет использовать эту технологию для получения синтетической вакцины. То есть мы можем получить перспективную и рабочую технологию для борьбы с различными вирусными заболеваниями. Если говорить об оригинальности пути введения, то есть данные, что в Китае тоже сделали какой-то вариант назальной вакцины, однако в научных публикациях я об этом пока не читал», — сказал ученый.

Собеседник издания отметил, что пока исследования вакцины проходили только с участием животных. Перед тем как начать проверять вакцину на человеке, нужно получить достоверные результаты в эксперименте, после чего станет понятно, как планировать дальнейшие исследования.

По его словам, для дальнейших исследований КФУ закупил тест-систему, которая позволяет определить клеточный иммунитет, зависящий от состояния Т-лимфоцитов. Необходимо проверить несколько версий с этим тестом.

Также Анатолий Кубышкин выразил надежду, что в университет скоро все же придут генно-модифицированные мыши, специально закупленные для изучения коронавируса, чтобы на них можно было поставить определенные важные эксперименты. Особенность этих мышей заключается в том, что у них заблокирован ряд генов, благодаря чему они при заражении SARS-CoV-2 болеют практически как люди и, следовательно, на них можно проверить эффективность разрабатываемой вакцины.

Ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Оберемок постарался объяснить понятным ненаучным языком, как будет работать данная вакцина.

Отметим, недавно эксперт-биохимик раскрыла, как опреснение в Крыму скажется на осолонении Черного моря.