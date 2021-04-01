Сенатор пояснил, почему думская гонка в Севастополе может столкнуться с провокациями

Севастополь отличается от большинства регионов не только своим историческим прошлым, но и настоящим. Город-герой — политически проактивный субъект, для которого накал страстей в политической сфере — обыденное дело. В связи с этим начало думской кампании не прошло не замеченным. Более подробно в теме разбирался корреспондент ФАН.

Так, в Севастополе уже начался прием заявок для участия во внутренних выборах (праймериз) «Единой России» (ЕР), три кандидата уже заявились. Речь идет о действующем депутате Госдумы Дмитрие Белике, заместителе председателя Законодательного собрания Севастополя Татьяне Лобач и Сергее Виннике, который является членом ЕР и пенсионером МВД. При этом регистрация кандидатов продолжается.

На данный момент пока неизвестно, кто будет участвовать в выборах от других партий, но эксперты уже говорят о потенциальных кандидатах. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), скорее всего, выставит Романа Кияшко, депутата Законодательного собрания Севастополя.

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) — Илья Журавлев, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя. Какое решение примет партия «Справедливая Россия за правду» (СР ЗП) в связи со слиянием партии, пока сложно предполагать, однако, вероятнее всего, кандидатом станет Евгений Дубовик — депутат Законодательного собрания Севастополя.

Что касается непарламентских партий, это всегда рулетка. В основном они начинают работать в избирательный цикл, поэтому пока кандидаты не известны.

«Единая Россия» дала старт предвыборной кампании — начата процедура регистрации на предварительное партийное голосование. Зная, какие в Севастополе высокие рейтинги президента Путина и губернатора Развожаева, можно не сомневаться, что партия получит высокий результат», — считает политолог Сергей Юхин.

Напомним, что в Севастополе губернатор является секретарем партии «Единая Россия». Такая связка позволяет держать рейтинг партии на высоком уровне. В сентябре 2020 года Михаил Развожаев победил на выборах с результатом 85,72% голосов. При этом на прошедших в 2020 году выборах 100% мандатов забрали члены «Единой России».

Эксперты говорят, что актуальнее обсуждать не проценты, а те новые вызовы, которые будут стоять перед партией власти в предстоящем избирательном сезоне.

«На передний план политической повестки выходит необходимость провести честные и прозрачные выборы с высоким уровнем доверия, легитимности. Это очень важно именно сейчас — в обществе назрел запрос на честность, люди хотят видеть, что с их мнением не играют, с ними считаются. Но еще это важно в контексте обострения атак коллективного Запада на российские государственные институты. Задача этих атак — подорвать веру россиян в избирательную систему РФ, в легитимность власти. Наша общая задача — отбить атаки и укрепить наш суверенитет. Можно сказать, что честные выборы — это наше оружие в информационной войне с Западом», — заявил Сергей Юхин.

Отметим, что Севастополь действительно находится в особой зоне внимания как противников русского мира, так и его сторонников. Буквально на днях поступило сообщение о минировании местного отделения партии ЕР в городе-герое. Эксперты связывают это с предстоящими выборами и называют провокациями.

О попытках дестабилизировать ситуацию в Севастополе ФАН поговорил с сенатором Сергеем Колбиным.

«Не сомневаюсь, что активизируются те силы, которые постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране, подорвать доверие к органам власти. Ведь им не нужна сильная, процветающая Россия. Противопоставить этому мы можем открытость кандидатов, прозрачность процедур, четкое следование выборному законодательству. Что касается самого момента выборов — это ситуация, к которой будет приковано внимание не только всей страны, но и мирового сообщества. На память приходят события 2014 года, когда во время Олимпиады в Сочи на Украине так называемый Майдан был переведен в острую кровавую фазу, которая закончилась государственным переворотом и вооруженным гражданским конфликтом, ответственность за который до сих пор пытаются переложить на Россию. Уверен, что все соответствующие структуры предполагают возможность попыток дестабилизации ситуации в преддверии выборов в Государственную думу РФ и готовы незамедлительно пресекать все действия, направленные на подрыв безопасности государства», — заявил собеседник издания.

Чтобы минимизировать спекуляции результатами голосования, и чтобы легитимность не подвергалась сомнению, к выборам будет привлечено беспрецедентное количество независимых наблюдателей.

«На нас лежит большая ответственность за обеспечение чистоты и прозрачности выборов в Госдуму. Наша задача — обеспечить гласность и открытость, максимально помочь с подготовкой наблюдателей для участия в избирательных процессах и обеспечить проведение со своей стороны на хорошем организационном уровне и без серьезных нарушений. Команда штаба Общественного наблюдения города Севастополя максимально заинтересована в том, чтобы обеспечить прозрачность избирательного процесса и доверие избирателей к его результатам», — сообщила член ОП РФ Наталья Кирюхина, член штаба Общественного наблюдения.

Известно, что от Республики Крым на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» уже публично подали документы вице-премьер Евгений Кабанов, председатель Комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк и депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

При этом на сайте «Единой России» указывается, что от Крыма на данный момент зарегистрированы пять кандидатов: Мария Аристова, Константин Бахарев, Сергей Крылов, Василий Маилян и Алексей Черняк. Евгения Кабанова в этом списке пока нет.

Также отметим, что в Госдуме сейчас представляют Крым и Севастополь восемь депутатов, за половину из них жители полуострова голосовали напрямую: Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко. При этом Михаил Шеремет, Руслан Бальбек и Наталья Поклонская прошли в Госдуму по спискам «Единой России», а Павел Шперов был избран по спискам ЛДПР.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что разрушенный в 90-х кинотеатр в Севастополе решили превратить в уникальное место.