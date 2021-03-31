Борьба крымских властей с нелегальными перевозчиками добралась и до Керчи

Керчь, 31 марта. Заместитель министра транспорт Республики Крым Николай Лукашенко возглавил рейд по выявлению незаконных перевозчиков в городе Керчи. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Министерство транспорта Республики Крым продолжает проводить системную работу по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков на территории полуострова. Сегодня на территории города Керчи прошла проверка деятельности муниципальных и частных перевозчиков. О результатах проверки ФАН рассказал заместитель министра транспорта Николай Лукашенко.

«В рамках исполнения поручения главы Республики Крым Сергея Аксенова Министерством транспорта на регулярной основе совместно с управлением ГИБДД МВД по Республике Крым проводятся мероприятия по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков. По результатам проведенных мероприятий был выявлен один нелегальный перевозчик и как минимум три факта отсутствия в путевой документации информации о прохождении дезинфекции автобусов», — заявил Лукашенко.

Также заместитель министра отметил, что в настоящее время рабочие группы проводят контрольные мероприятия в Симферополе и Ялте.

Ранее ФАН сообщал, что Министерство транспорта пресекло деятельность нелегальных перевозчиков, занимавшихся перевозкой пассажиров до границы Крыма с Украиной. По результатам проверки была пресечена деятельность 11 нелегалов.