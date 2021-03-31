Как противостоять мошенникам: крымчан бесплатно обучат финансовой грамотности

Крымские библиотеки получат сборник аудиолекций по финансовой грамотности, созданный Банком России. 20 аудиолекций в формате аудиокниги посвящены взаимоотношениям человека с финансовым рынком. Об этом сообщили ФАН в пресс-службе отделения Банка России по Республике Крым.

В цикле лекций собрана наиболее значимая и актуальная информация: как противостоять мошенникам, что нужно знать о лжебанках, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах, как грамотно взять кредит или микрозаем, как узнать свою кредитную историю и как защищать свои права как потребителя финансовых услуг. О сложном мире финансов в аудиолекциях рассказывают простым и доступным языком.

На сегодня дисковые носители переданы в фонд первой и единственной в республике специализированной библиотеки для слепых и слабовидящих в Евпатории. В ближайшее время аудиокнигу получат и другие библиотеки.

«Для современного человека вопросы финансовой грамотности являются приоритетными. Учитывая востребованность темы, Банк России проводит регулярные профильные вебинары, онлайн-уроки, деловые игры для крымчан любого возраста. Новый формат аудиолекций упростит процесс самообразования в этом направлении, в том числе людям с ограниченными возможностями», — отмечает управляющий по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

Аудиолекции «Финансовая культура» рассчитаны на широкую аудиторию и доступны всем крымчанам. Их можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info и портале электронных книг Литрес или слушать онлайн во ВКонтакте и Яндекс.Музыке.

Напомним, ранее эксперт дал действенные советы, как не стать жертвой мошенников и финансовых пирамид.