Эксперт-биохимик раскрыла, как опреснение в Крыму скажется на осолонении Черного моря

Последние годы Крым испытывает острую нехватку воды. Многие города перешли на жесткую экономию, подавая воду в дома не более чем на шесть часов в день.

Помимо дефицита, люди чаще стали жаловаться на качество воды, отмечая ее неприятный запах, цвет и посторонние примеси. Какая она, вода в Крыму? Отличается ли от той, что пьют в других регионах России, и нуждается ли в дополнительной очистке, рассказала ФАН эксперт-биохимик компании «БВТ Барьер РУС» Мария Кулешова.

— Мария, есть ли разница между водопроводной водой, к примеру, на Кубани и в Крыму?

— Особенность воды в регионах, безусловно, есть. Во-первых, это значение жесткости, высокий показатель которой человек может распознать по накипи. Далее это содержание железа или других тяжелых металлов, а также показатели мутности и цвета, запаха.

Кроме того, в некоторых регионах в источниках воды могут присутствовать специфические загрязнения, такие, как нитраты или фториды. Вода в Ростове-на-Дону будет отличаться от воды в Краснодаре. Внутри самого Краснодара качество воды будет отличаться от района к району, потому что в столице Кубани, в большинстве своем, берут воду из скважин, и они абсолютно разные. В Крыму тоже используют скважины. Вода в Ялте может иметь жесткость 6, а в Новом Свете — 10.

— И все же, есть ли отличительные черты у крымской воды по сравнению с другими регионами?

— На полуострове сложная ситуация с качеством воды, потому что Крым снабжается из скважин. С 2004 до 2014 год они эксплуатировались не совсем рационально и правильно, поэтому часть водоносных пластов, из которых сейчас забирают грунтовые воды, оказались загрязнены морской водой. Вода в Крыму точно требует дополнительной доочистки с использованием серьезных технологий. В настоящий момент необходимо доочищать всю питьевую воду, которая поступает в частный сектор.

— На полуострове планируют опреснение морской воды. Что собой представляет такая технология?

— Опреснение морской воды — это распространенная безопасная технология, использующаяся фактически во всех странах с дефицитом пресной воды, которые имеют длинное побережье. Об этом ФАН рассказывал в одном из прошлых материалов. Морская вода поступает на специальные мембраны, с которых 1/5 часть уходит в трубы, а 4/5 возвращается обратно в море. С точки зрения экологии это безопасная технология, потому что мы забираем воду из моря и возвращаем туда же, только чуть с большей концентрацией.

— Получается, что в море уходит больше соли? Есть риск его засолонения?

— Море не засолонится, потому что объем поступающего концентрата несравним с его объемом. Но некоторые отрицательные явления будут. Более соленая вода тяжелее, и в ней хуже растворим кислород, который необходим для дыхания рыбам. Эта вода будет опускаться на дно, и им будет тяжелее дышать. Но они уплывут оттуда, и больше в зону сброса приплывать не будут. Обычно это решается тем, что трубу со стоком опреснительных установок выводят далеко в море, в зону с интенсивным течением и где живности поменьше.

В России опреснение морской воды используется в разных регионах, при помощи обратноосмотических мембран снабжается ряд районов Владивостока. Например, остров Русский и знаменитый их кампус ДВФУ. Туда уже в течение многих лет поступает опресненная вода. В этом нет больших проблем.

— Но какие-то проблемы все же есть?

— Во-первых, обратноосмотическая вода полностью обессолена, то есть она не содержит в себе полезных элементов. Второе — технология не удаляет из воды растворенные газы, мелкие элементы, например, бор. Она требует определенной стабилизации, то есть в качестве технической воды она решает все проблемы, а в качестве питья к ней надо относиться с осторожностью. Опресненная морская вода безопасна для здоровья, ее можно использовать, но она не самая оптимальная с точки зрения минеральных составов.

— Имеются ли другие технологии опреснения?

— Есть технология выпаривания, когда мы фактически кипятим воду, собираем пар и потом его конденсируем. В этом случае соль остается на берегу. Это технология некоторое время назад использовалась для опреснения морской воды на Аравийском полуострове. Но она требует существенно больше энергии, чем обратный осмос.

— При технологии выпаривания вода также теряет полезные свойства?

— Во всех технологиях опреснения вода лишается минерального состава. Но с ней есть и другие проблемы, в частности, повышение содержания тяжелых изотопов дейтерия. Поэтому в большинстве стран вода с опреснительных установок не употребляется в качестве питьевой, а используется для технических целей и в промышленности.

— Много в Крыму говорят и об очистке сточных вод…

— Любую воду можно довести до состояния питьевой. Вопрос состоит в том, сколько будет стоить литр такой воды, и какие технологии вы будете использовать.

— А зависит ли качество воды от сезона?

— Конечно. Зимой вода имеет большую жесткость, а в пик половодья, то есть весной, у нее самая малая жесткость, но при этом высокая мутность и неприятный запах. Качество воды летом, во время туристического сезона, среднее.

Как обезопасить себя от некачественной воды? Прежде всего, надо смотреть, откуда эта вода. Если она из водопровода, а вы находитесь в крупном городе, в котором хорошее качество водоочистки, вам нечего опасаться. Не знаете источник — не пейте из-под крана, если же другого источника нет, то воду лучше кипятить.

Ранее ФАН рассказывал, что, по заявлению властей Крыма, полуостров не будет просить Украину вернуть воду в Северо-Крымский канал, тем более что вскоре Киев и так может лишиться основного источника.