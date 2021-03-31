В Крыму предостерегли Украину, что она может лишиться собственной питьевой воды

Симферополь, 21 марта. В Крыму намерены самостоятельно решить проблему водоснабжения для жителей полуострова, поэтому поставки воды с украинской территории не предусматриваются. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов на заседании правительства.

Также он объяснил, почему заявления властей Украины о возможном восстановлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу являются блефом. Константинов отметил, что река Днепр начала постепенно превращаться в зловонное болото, которое загрязнено различными ядохимикатами, тяжелыми металлами и пестицидами, передает ФАН.

По его словам, Украина через несколько лет может лишиться собственной питьевой воды, если не предпримет срочных и масштабных мер по восстановлению речных ресурсов.

«Так что заявления об открытии для нас воды после «деоккупации» — не более чем блеф, обычный для нынешнего киевского режима», — заявил глава парламента Республики Крым.

Ранее Владимир Константинов также сообщал, что полуострову ничего не нужно от Украины — даже в случае с водой. Однако крымские власти намерены зафиксировать факт преступления против республики, чтобы затем привлечь Киев к ответственности за водную и другие блокады полуострова. На данный момент готовится соответствующий иск, который уже составляет почти 1,5 трлн рублей.

Очевидно, что в будущем жители Украины могут оказаться в еще худшей ситуации, нежели Крым, поскольку пусть воды в водохранилищах республики сейчас и не так много, но она чистая, потому что большая часть поступает из артезианских источников. Кроме того, в Крыму проводится комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова: построили водозаборы, ремонтируются старые изношенные водные сети и многое другое.

Уже сегодня ведутся подготовительные работы к бурению скважин в Азовском море для добычи воды. По подсчетам ученых, с которыми пообщался ФАН, воды там может оказаться на 100 лет вперед для обеспечения полуострова.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Украина встретилась с экономическими последствиями провокации в Керченском проливе.