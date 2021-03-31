Разрушенный в 90-х кинотеатр в Севастополе решили превратить в уникальное место

Севастополь, 31 марта. Новое общественное пространство предлагают организовать в Севастополе на проспекте Генерала Острякова в Ленинском муниципальном округе города: в советское время там был летний кинотеатр, местные старожилы еще помнят, как отдыхали в этом месте всей семьей.

«Знаете, летом «закатки» накрутишься, жарко, а вечером выйдешь, прохлада, и там кино вроде было. Называли кинотеатром, да, там эстрада была и лавочки вокруг. Нам дети там концерты устраивали. В 90-е начало разваливаться все и зарастать, сейчас там бомжей частенько вижу, алкоголиков», ― рассказала ФАН местная жительница Елизавета Савченко.

Сейчас территория действительно выглядит удручающе: металлические штыри лавочек, потрескавшийся асфальт, неухоженные деревья. Люди сами просят навести здесь порядок и пишут обращения севастопольским властям.

«Облагородить эту территорию нас попросили местные жители. Мы подготовили и передали это предложение в правительство. Эта зона не закреплена на кадастровой карте, не относится к придомовой территории близлежащих домов. Неясно, какие там проходят коммуникации и есть ли у нее собственник.

Поэтому это предложение нужно обсуждать комплексно с представителями Департамента архитектуры и имущественных и земельных отношений», ― рассказал ФАН депутат законодательного собрания Севастополя Андрей Куринов.

Он также добавил, что было бы правильно, если бы эта земля имела назначение «для общественного пользования», а в дальнейшем там появился бы парк или сквер для отдыха.

Люди также просят облагородить одно из самых живописных мест в Севастополе. Оно расположено на мысе Фиолент в районе маяка и любимо многими блогерами и фотографами, оттуда открывается потрясающий вид на море и маяк, но берег сейчас дикий и представляет опасность для туристов.

«Его необходимо огородить, проложить тропинки, организовать небольшую парковку. Этой территории также нет в кадастровой карте города, непонятно, кто владелец. Важно, чтобы эти зоны были в муниципальной собственности, тогда они преобразятся и станут местом притяжения горожан и туристов», ― добавил Андрей Куринов.

Напомним, ранее ФАН сообщал о том, что в муниципальную собственность была передана земля военного назначения в Балаклаве, там в скором времени начнется строительство яхтенной марины.