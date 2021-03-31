Пожар на похоронах: в Ялте загорелся дом, где проходило траурное мероприятие

Накануне вечером в Ялте произошел пожар в жилом доме на улице Нижне-Слободская в двухэтажном частном доме. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

Как стало известно ФАН, ЧП произошло вечером, 30 марта, спасатели приехали на место буквально за 10 минут. Горело сильно — огнем было охвачено 150 квадратных метров. Спустя три часа пламя удалось ликвидировать. Всех жильцов дома временно расселяют по родственникам, знакомым и во временные пункты размещения.

Тем временем глава Ялты Янина Павленко заявила, что во время пожара потеряли свои вещи, документы и имущество 11 человек, среди них были и дети. Как выяснилось, здесь проживали две семьи, сам дом был ветхим. В этот роковой вечер в одной из семей проходили похороны: недавно погиб член семьи, который разбился насмерть в серьезном ДТП.

«Проходили похороны с 11 часов дня, а в семь вечера начался пожар. Огонь перекинулся с одного дома на второй, они деревянные были. Выгорело все дотла», — рассказала Янина Павленко, выступая на радио.

Кроме того, по ее словам, ночью, около трех часов дня случилось повторное возгорание, но оно было несерьезным. Жильцы дома физических увечий не получили, но эмоционально измучены.

«Люди остались голые и босые. Сгорело все. Будем помогать им восстанавливать документы, а также покупаем одежду», — подчеркнула Павленко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что недавно во время посещения зоопарка девочка осталась без пальца — она засунула руку в вольер с лошадью, чтобы покормить его, хотя всех посетителей предупреждали, что животное может укусить.