Житель Бахчисарая рассказал, как в Крыму изымали земельные участки под «Тавриду»

В августе 2020 года состоялось открытие движения по трассе «Таврида». Для ее строительства у жителей Крыма пришлось изъять более 1500 земельных участков и строений, за которые они получили соответствующие компенсации.

В преддверии строительства Юго-восточного обхода Симферополя, Ялты и Алушты местные жители не на шутку встревожились из-за предстоящих изъятий, которых не удастся избежать. В средствах массовой информации неоднократно освещались различные проблемы, с которыми сталкивались жители полуострова, проходя процедуру изъятия имущества и выплаты компенсации в ходе строительства «Тавриды».

ФАН разыскал несколько жителей полуострова, кто попал под процедуру изъятия имущества для строительства «Тавриды», чтобы расспросить их, как все проходило на самом деле и остались ли они довольны полученными компенсациями. О беседе с одним из них — в этом материале.

Игорь Марк проживает в Бахчисарае. У него в собственности находилось более двух гектаров земли, расположенных как раз в том месте, где сейчас находится развязка на Отрадное, Долинное и основная трасса на Севастополь.

«Изъятый участок принадлежал мне на праве собственности. 2,7 гектара изъяли. Он находится здесь, вот — на пересечении, на развязке на Севастополь, на Отрадное, — показал корреспонденту ФАН место Марк. — Время, конечно, было немножко затянуто по выдаче конечного результата, но так – все устроило».

По словам собеседника ФАН, компенсацию ему выплатили по адекватной рыночной стоимости участка. Он отметил, что никто из его знакомых землевладельцев не жаловался на размеры компенсации. Претензии вызывали только сроки предоставления выплат. Да и те были напрямую связаны с соответствием документов собственников российскому законодательству.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, каждый участок перед изъятием в обязательном порядке подвергается экспертной оценке. Если владелец не согласен с результатами экспертизы, он имеет право нанять независимого оценщика и оспорить результаты государственной экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что вопрос строительства Юго-восточного обхода Симферополя стал причиной конфликта между местными жителями. Раздутые провокаторами слухи о якобы недобросовестном изъятии имущества у граждан в ходе строительства «Тавриды» легли в основу множества домыслов, ставших основой для социального напряжения и даже подтолкнули ряд граждан к откровенно враждебным действиям в адрес своих соседей.