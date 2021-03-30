Топ городов в Крыму, куда лучше везти детей на отдых и реабилитацию

Крым идеально подходит для детской реабилитации, отдыха и лечения. Причем в разных регионах можно вылечить малыша от разных болезней. Во всех городах полуострова есть специализированные санатории, где помогают малышам.

Традиционно лучшим регионом для оздоровления в Крыму считается Евпатория: полезные сакские грязи, теплый климат и специалисты помогали не одному поколению еще при СССР. Чаще сюда привозят малышей с нарушением органов движения.

«Здесь уникальный местный климат, который объединяет степь и море. Воздух насыщен микроэлементами, которые повышают детский иммунитет, что позже позволит справиться с любыми болезнями. А мелководное море и песочные пляжи гарантируют детям безопасность», — рассказала ФАН Анна Лиготенко, которая организует детские туры в Крым.

Она добавила, что примерно треть туристов, которые приезжают в Крым с детьми, выбирают именно западное побережье, где находятся Евпатория, Саки, Черноморское, Штормовое. Еще процентов 30 таких туристов выбирают юго-восток: Гурзуф, Судак, Феодосию. За большую часть статистики посещения этого района отвечает детский лагерь «Артек», расположенный в уютном Гурзуфе.

«Артек» — это мечта многих была и остается, он работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более 3000 детей, в зимнюю — более 1500. Также с детьми любят приезжать на ЮБК, потому что уникальный воздух помогает справиться с заболеваниями верхних дыхательных путей. Длительные прогулки на свежем воздухе, морской воздух, тропический климат полезны всем маленьким туристам», — добавила Анна Лиготенко.

Ольга из Перми, мать маленького Максима Илларионова, рассказала корреспонденту ФАН, что привозит ребенка в Крым каждый год, начиная с 2014-го. Каждый раз для отдыха она выбирает берег Феодосии. Ольга, по ее словам, уже заметила, что Максим дома почти не болеет, у мальчика улучшается координация движений, он начал делать успехи в спорте.

«В 2014 году мы приехали в Феодосию на реабилитацию, у нас было тогда заболевание. Мы плавали, долго гуляли по лесам, загорали. В общем-то, ничего особенного, но просто волшебный климат нам помог, и уже в 2016 году нам диагноз сняли. А сейчас Максим тренируется в спортивной секции и делает успехи, каждую осень мы видим результаты отдыха», — рассказала ФАН Ольга Илларионова.

Симферополь, Керчь и Севастополь для реабилитации и лечения детей туристы из других регионов по статистике выбирают реже всего.

Ранее ФАН рассказывал, во сколько туристам обойдется отдых в Крыму на майские праздники, а также в самый востребованный месяц лета ― август.