В Севастополе проверяют офис партии «Единая Россия» на наличие бомбы

Севастополь, 30 марта. В Севастополе оцепили здание офиса партии «Единая Россия», который находится недалеко от площади Лазарева.

Как выяснил корреспондент ФАН, на месте работают специалисты разных служб, в том числе кинологи. Людей просят переходить Большую Морскую на другой стороне улицы, дабы не подвергать никого опасности. Возле места событий присутствуют карета скорой медицинской помощи и газовая служба.

Глава Ленинского муниципалитета города Максим Мишин в разговоре с ФАН сообщил некоторые подробности. Он отметил, что поступило анонимное электронное письмо, где указывалось о минировании региональной приемной Дмитрия Медведева. На это оперативно отреагировали все силовые ведомства, которые прибыли на место для проверки офиса на наличие бомбы. Мишин считает, что это хулиганы, поскольку информация о минировании пока не подтвердилась.

Как сообщал ранее ФАН, в Крыму в марте произошло несколько инцидентов с «минированием» ведомственных зданий. Так, 2 марта неизвестные сообщили о минировании в Феодосии здания ГИБДД. Информация оказалась ложной.

Позже, 11 марта, в Феодосии вновь поступило сообщение о «минировании», на этот раз под угрозой оказалась городская администрация. Тогда данные также оказались ложными.