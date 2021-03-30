Запасов пресной воды в крымской Алуште осталось всего на 100 дней

Алушта, 30 марта. Глава администрации Алушты Галина Огнева на днях сообщила, что курорту предлагают урезать подачу воды до четырех часов в сутки. Аргументируют это тем, что при сегодняшнем 10-часовом графике курортный сезон закончится, не успев начаться, а при переходе на водоснабжение по два-три часа утром и столько же вечером есть шанс дотянуть до конца августа. Однако в Алуште ужесточать график подачи воды не собираются. Корреспондент ФАН узнал подробности.

В пресс-службе предприятия «Вода Крыма» комментировать ситуацию с запасами и водоснабжением в Алуште отказались, сославшись на данные администрации. Пресс-секретарь администрации Виктория Шевченко сообщила, что город будет жить в прежнем режиме водоснабжения, его ужесточение пока не обсуждается.

«В конце прошлой недели объем Изобильненского водохранилища — единственного источника водоснабжения Алушты — составлял три миллиона кубических метров. Этой воды должно хватить на 100 дней», — рассказала Шевченко корреспонденту ФАН.

На этой неделе в курортный город приедут две лабораторные бригады, которые будут заниматься поиском скрытых врезок, утечек воды и ремонтом. Также решат вопрос с подачей технической воды, рассмотрят возможность переброса воды из источника Ай-Йори, реки Черная и водопада Джур-Джур.

Несмотря на то, что в Симферополе начались перебои с питьевой водой с лета прошлого года, по графику жила Ялта, а в Евпатории несколько месяцев и вовсе не было горячей воды, алуштинцы использовали ее без заметных ограничений. Алушта перешла на дневную подачу воды по расписанию только с 25 февраля этого года.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму уже начали опреснять воду. Делать это стали местные хозяева мини-отелей, которые лично закупают себе опреснительные установки.