Время лететь на курорт: во сколько россиянам обойдется отдых этим летом в Крыму

Симферополь, 30 марта. В этом году туристов в Крыму как никогда много, хотя еще не установилась даже хорошая погода — сейчас в Ялте, например, днем всего 8–12 градусов тепла и периодически идут дожди. Однако это не мешает людям наслаждаться уникальной природой полуострова.

При этом туроператоры рекомендуют покупать авиабилеты заранее как на весенний отдых, так и на летний, поскольку сейчас они еще по относительно низкой цене. А что будет в сезон, когда у всех начнутся отпуска и люди массово поедут отдыхать, никто не знает, поскольку к тому времени границы со многими странами могут оставаться закрытыми.

Если говорить о перелете из Москвы на майские праздники — с 1 по 10 мая, то минимальная цена прямых билетов в обе стороны для одного человека составит чуть больше 10 тыс. рублей (с багажом). В августе на эти же числа — в самый разгар крымского сезона — более 12 тыс. рублей, багаж — 10 кг.

Из Санкт-Петербурга улететь отдыхать на полуостров традиционно дороже, нежели из столицы. Так, цена перелета на майские составит 18 тыс. рублей для одного человека, причем без багажа: за него дополнительно надо будет заплатить еще почти 3300 руб. В августе — 17 тысяч рублей, с багажом — 20,8 тысячи.

Из Казани стоимость билетов на майские праздники составит 13,6 тыс. рублей, но это с учетом коротких пересадок в Москве и ручной клади в 10 кг, если есть багаж, то еще нужно будет добавить 3,5 тысячи. Прямой и с багажом — почти 36 тысяч рублей. На август — 18,6 тысячи рублей, но тоже с учетом коротких пересадок в Шереметьево, при этом багаж уже в наличии. Стоимость прямого билета составит 21,6 тысячи рублей с багажом.

ФАН проводил мониторинг цен утром 30 марта, уже днем цены на некоторые перелеты повысились.

При этом стоимость жилья на эти даты самая разная — от 11 тысяч в конце весны, если брать, например, в расчет Евпаторию и мини-отель, где удобства общие, и от 17-22 тысяч рублей в августе в аналогичном месте. Здесь идет расчет, что в номере смогут проживать два человека. В Алуште, Ялте и Севастополе, например, можно снять на майские выходные квартиру со всеми удобствами на десять дней от 25 тысяч рублей, но это не в центре.

В августе стоимость такого жилья составит минимум на 50% дороже из-за высокого спроса, поэтому минимальная сумма, на которую можно рассчитывать при учете стоимости десятидневного проживания, будет 35 тысяч рублей.

Перелет и аренда жилья для семейной пары из Москвы получатся самыми дешевыми среди всех остальных претендентов: на майские праздники — 47 тысяч рублей, если это самый бюджетный вариант и не в Ялте, и 51 тысяча — средний, в августе же — около 60 тысяч минимум.

Пара из Санкт-Петербурга потратит на перелет и жилье в мае от 48,2 до 62,2 тысячи рублей, в августе с багажом — от 59 до 76,6 тыс. Жителям Казани, если брать в расчет только билеты с пересадками из-за их дешевизны, то на майские праздники, чтобы полететь отдыхать в Крым с багажом, им придется выложить не менее 45 тысяч рублей, в августе — 54,2 тыс. Средняя в мае — 52,2 тысячи рублей, в августе — 72,2 тысячи.

Также возьмем в расчет, что каждый человек будет тратить 1,5 тысячи рублей в день на еду, а еще заложим дополнительно 30 тысяч на развлечения, сувениры, музеи, рестораны и прочее. Получается, общая минимальная стоимость отдыха двух человек в Крыму на десять майских дней составит москвичам от 90 тысяч рублей, петербуржцам — 108 тысяч, казанцам — 105 тысяч. В августе жителям Москвы придется потратить порядка 100 тысяч рублей, петербуржцам — 110 тысяч, казанцам — 114 тысяч.

Про дорогие варианты особо говорить нет смысла, поскольку предела нет: все зависит от пожеланий и финансовых возможностей. Однако можно учесть, что стоимость стандартного двухместного номера в четырехзвездочном отеле Yalta Intourist на десять майских дней на двоих составит 127 тысяч рублей, с питанием — 154 тысячи. В августе — 157 тысяч рублей, с питанием — 189 тысяч.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму наказали водителя, который влетел в мост на трассе «Таврида» и сбежал.