Для строительства яхтенной марины в Севастополе выделили земли военного назначения

Военное имущество в Балаклаве переходит в федеральную собственность Севастополя. Речь о территории и постройках бывшего завода на улице Новикова, 1. Сейчас эта территория заброшена, пустые и полуразрушенные постройки расположены у самого начала Балаклавской бухты.

Также в федеральную собственность передан 21 объект. Ранее они относились к военному городку Б1. Объекты расположены на Таврической набережной, в районе Балаклавской бухты, на мысе Георгия и на Балаклавской мерной линии.

«Процесс передачи в федеральную собственность начался еще в 2015 году. Это территории еще советского военного городка, с момента расформирования СССР по назначению их не использовали. А при Украине и вовсе использовали в коммерции, например в одном из зданий открыли развлекательный центр «Академия шпионажа», — рассказал ФАН источник в военной комендатуре Севастополя.

Решение о передаче военного имущества городу было подписано еще в 2017 году Владимиром Путиным. Тогда Севастополю отдали территорию семи военных городков в Балаклаве и близ музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Как сообщила директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Оксана Кузнецова, принятие указанного имущества позволит использовать объект для благоустройства набережных и прилегающих территорий в районе Балаклавской бухты.

«Эти объекты портят, на мой взгляд, облик Балаклавы. Из-за унылого состояния нельзя сказать что они военные, но и в историческую канву не вписываются», — поделился с ФАН гид-экскурсовод Артур Заляев.

Напомним, в Балаклаве готовится масштабное строительство яхтенной марины, а также реконструкция всей набережной. В конце прошлого года проект планировки и межевания территории яхтенной марины в Балаклаве был утвержден.

Для его реализации будет образовано 30 земельных участков. Около пяти гектаров займут территории общего пользования, два гектара ― озеленение, четыре гектара ― набережная и улично-дорожная сеть.

В правительстве города отметили, что помимо создания яхтенной марины в Балаклаве планируется реставрация исторических зданий, а также инфраструктурные изменения.