Стало известно, сколько осталось воды в Чернореченском водохранилище Севастополя

Симферополь, 29 марта. Продолжительная засуха в Крыму серьезно повлияла на наполняемость многих водохранилищ, особенно пострадали те, которые питают Симферополь. Поэтому власти ремонтируют старые водные сети, бурят новые скважины и строят водозаборы, чтобы во время паводков собирать воду и направлять ее на нужды населения.

Так, в крымской столице недавно состоялся запуск воды от Бештерек-Зуйского водозабора до насосной станции «Белая», причем на месяц раньше запланированных сроков. Он может давать около 22 тысяч кубометров воды в сутки, тем самым обеспечивая почти 150 тысяч жителей необходимым ресурсом, передает ФАН.

Также уже фактически на полную мощность работает водозабор на реке Бельбек в Севастополе. По проекту он может давать городу-герою и близлежащим селам порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки, однако сейчас из него берут около 42 тысяч. Вместе с тем ежесуточно забирают более 20 тысяч кубометров воды в сутки из Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь.

Эти данные озвучил сегодня вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин на совещании в правительстве. Он отметил, что с начала зимы водохранилище пополнилось почти на 17 млн кубометров воды, а израсходовано было 8,2 млн. На данный момент в источнике находится порядка 22 млн кубометров воды, при этом ежедневно оно пополняется на 200 тысяч кубометров.

Также Жигулин добавил, что в горах со стороны Севастополя лежит достаточно много снега, по оценкам специалистов, около пяти миллионов кубометров воды. А значит, при теплой погоде водные источники Севастополя будут заполнены. Это говорит о том, что город-герой и его жители надежно обеспечены водой.

Напомним, ранее ученые раскритиковали идею переброски воды из Дона в Крым.