В Крыму наказали водителя, который влетел в мост на трассе «Таврида» и сбежал

На трассе «Таврида» в выходные грузовик, который перевозил экскаватор, чуть не снес целый мост. Водитель не рассчитал высоту груза, и когда решил проехать под мостом, то зацепил путепровод. Из-за этого часть конструкции обрушилась на дорогу, благо никто не пострадал, кроме бетонного сооружения.

Как сообщили ФАН в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым, сам инцидент произошел 27 марта около 11 часов на 233 километре +700 метров автомобильной дорожной трассы «Тавриды» (недалеко от сел Новопавловка и Скалистое Бахчисарайского района по пути в Симферополь).

«Неустановленный водитель, управляя грузовым автомобилем неустановленной марки, допустил повреждение мостового сооружения, после чего он оставил место происшествия. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками УГИБДД МВД по Бахчисарайскому району был установлен автомобиль и водитель, который совершил данное ДТП. Сегодня, 29 марта, этот водитель прибыл в УГИБДД по Бахчисарайскому району, где он пояснил, что управлял транспортным средством Renault с полуприцепом, перевозив специальную технику — экскаватор марки Cat из Бахчисарая в город Симферополь», — заявили в пресс-службе УГИБДД МВД по РК в комментарии ФАН.

Также в ведомстве сообщили, что при движении на автомобильной дороге «Таврида» мужчина допустил повреждение наземно-мостового сооружения, в связи с чем остановился, чтобы посмотреть характер повреждений. Осмотрев, он посчитал, что повреждения незначительные, никому не стал сообщать о данном факте и продолжил движение.

«В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении по статье 12.33. (повреждение дорог. — Прим. ФАН), назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей, а также переданы материалы в суд по факту оставления места ДТП. Водителю грозит наказание в виде ареста до 15 суток либо лишение прав управления транспортными средствами на срок один год», — рассказали в силовом ведомстве.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму произошло смертельное ДТП после «встречи» легковушки и КамАЗа.