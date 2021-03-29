Пенсионерка из Севастополя шпионила для Минобороны Украины

Севастополь, 29 марта. 66-летняя Галина Д. получила наказание в виде 12 лет лишения свободы за шпионаж для украинской разведки. Севастопольский городской суд огласил приговор по уголовному делу о госизмене в отношении пенсионерки из Бахчисарая. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как в материалах были сведения, составляющие гостайну. Женщина сотрудничала с разведкой Министерства обороны Украины.

«Гражданка выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота <…>, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации», — сообщили в суде.

Приговором суда женщину признали виновной в государственной измене, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

Ранее ФАН рассказывал, что крымчанка из Джанкоя насмерть забила кулаками и локтями своего собутыльника после пьяной потасовки.