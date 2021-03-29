Женщина в Крыму забила до смерти мужчину во время пьяных посиделок

Джанкой, 29 марта. В Крыму 45-летняя женщина забила до смерти знакомого ей мужчину во время совместного распития алкогольных напитков. Следствие установило, что трагедия произошла в селе Светлое Джанкойского района в мае прошлого года.

Между собутыльниками произошел конфликт, в результате чего женщина нанесла челнинцу удары локтями и кулаками по голове и лицу. Из-за полученных травм мужчина скончался в больнице.

В связи с этим Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против подсудимой, инкриминируя ей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело для рассмотрения по существу направлено в Джанкойский районный суд.

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