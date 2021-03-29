Исчезающие профессии: самый молодой сапожник Крыма рассказал, как обучился ремеслу

Профессия сапожника в России перестала быть востребованной, потому что появилось большое количество дешевой импортной обуви на рынке. Возникла мода на ее частую смену, что создало условия, при которых люди вместо ремонта чаще покупают новую обувь. Несмотря на это, сапожных дел мастера все еще встречаются на улицах наших городов. С одним из них пообщался корреспондент ФАН.

Асан Минабинов живет в селе Доброе Симферопольского района. Он занимается ремонтом обуви уже пять лет. По его словам, в кругу сапожников он считается самым молодым представителем этой профессии в Крыму — сейчас парню всего 25 лет.

«Раньше я занимался перепродажей автомобилей. Эта работа хорошо сочеталась с такси, поэтому я еще и таксовал. Но мне это дело не очень нравилось, поэтому я начал думать, чем можно таким заняться, чего никто не делает. Думал довольно долго, несколько месяцев, но озарение пришло неожиданно — ремонт обуви. Нет же у нас ничего такого поблизости, но была одна проблема: я совершенно ничего в этом не понимал», — рассказывает Асан.

Нашего героя выручил его друг, который занимается ремонтом обуви в Симферополе, причем довольно давно.

«Первое время буквально каждый заказ отвозил к нему. Просил помочь и объяснить, как и что надо делать. Так продолжалось несколько месяцев, пока я не набрался какого-то минимального опыта и знаний. Потом стал понемногу делать что-то сам и обращался за советом только в крайних случаях. Так и научился», — отметил собеседник издания.

На вопрос, как ему удается выдерживать конкуренцию с дешевой «одноразовой» китайской обувью, Асан ответил, что пик этого явления уже прошел и люди все больше обращают внимание на преимущества качественной обуви. К тому же Добровское сельское поселение — самое большое в Крыму, так что проблем с клиентами у молодого мастера нет.

«Тенденция такова, что первое время люди гнались за дешевизной, ведь казалось, что проще купить обувь за полторы тысячи рублей, нежели отдать ту же сумму за ремонт. Но чем больше людям объясняешь, тем больше они начинают понимать, что дешевая обувь вредна и недолговечна. За сезон можно сменить две, а то и три пары такой обуви», — рассказывает мастер.

«Кроме того, некачественные материалы могут приводить к болезням, стать причиной неприятного запаха и так далее. Поэтому все больше людей предпочитает покупать изначально дорогую, но качественную обувь, которая и прослужит несколько лет, и подлежит ремонту», — добавил он.

В перспективе Асан намерен расширить спектр своих услуг и открыть в Крыму автоателье. По его мнению, ситуация с автомобильными салонами сейчас примерно такая же, как с обувью. Но в случае с машинами простор для деятельности куда больше, ведь если обувь нужно переделывать с нуля, то салон автомобиля можно просто перетянуть качественными натуральными материалами.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, насколько засуха в Крыму повлияла на водохранилища полуострова.