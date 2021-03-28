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Эксперт объяснил политическое значение иска против Украины за водную блокаду Крыма

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Эксперт объяснил политическое значение иска против Украины за водную блокаду Крыма

Власти Республики Крым готовят иск против Украины за водную блокаду полуострова, а также против ее организаторов: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева. Об этом заявил председатель парламента Владимир Константинов. При этом ранее вице-спикер парламента Ефим Фикс сообщил, что предварительно ущерб от блокады уже оценивается в 1,47 триллиона рублей.

В комментарии ФАН председатель общественной платы Крыма, политолог Александр Форманчук объяснил, зачем правительство республики подает иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала и водную блокаду полуострова. Он считает, что судебный иск носит более политический, нежели экономический характер.

«Мы все же находимся с вами в состоянии перманентной информационной войны. До недавнего времени считалось, что собака лает, а караван идет: Россия никак не реагировала на различные одиозные действия со стороны Украины в адрес нашего полуострова. Украина считает Крым «аннексированным», «оккупированным», проводит различного рода акции. Так называемый день сопротивления устроил Зеленский, крымскую платформу инициируют. То есть они пытаются вернуть Крым в международную повестку дня. Можно сказать, что в какой-то мере им это удалось, поэтому будет непонятно, если мы в Крыму вообще не будем никак реагировать», — сказал Форманчук.

По его словам, сегодня уже совершенно очевидно, что назрела необходимость на уровне крымского руководства выдвигать какие-то встречные требования и обвинения. В частности речь идет о блэкауте 2014 года и водной блокаде полуострова.

Напомним, что в Евпатории в рамках проекта «Своих не бросаем» крымчане готовят обращения в Европейский суд по правам человека из-за ограничений на пересечение украинской границы и преследований на ее территории за участие в референдуме 2014 года.

Источник: Федеральное агентство новостей
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