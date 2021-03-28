Как в Крыму сегодня преодолевают водный кризис, чтобы напитать города полуострова

В Крыму полным ходом идет работа по преодолению водного кризиса. Правительство республики принимает целый ряд мер по обеспечению водой полуострова. В него входят строительство новых водозаборов, ремонт водопроводных сетей и реконструкция уже действующих водозаборов. Подробности читайте в материале ФАН.

По официальной информации Минстроя РК, в Крыму в рамках ФЦП началась разработка проекта реконструкции трех водозаборов — Вилинского, Ивановского и Альминского-2. Благодаря реконструкции водозаборов жители Севастополя, Евпатории, Бахчисарайского района и крымской столицы будут обеспечены надежным водоснабжением.

Также в Крыму активно ведется разработка концепции водозаборов, позволяющих накаливать паводковую воду из крымских рек до того, как та попадет в море. По мнению специалистов, это позволит обеспечить водой большинство крупных городов республики. Причем опыт строительства водозаборов у Крыма теперь есть: военные строители Минобороны построили в Севастополе водозабор на реке Бальбек, перенаправив часть воды из реки на нужды города-героя.

Из-за перекрытия Северо-Крымского канала за последние два засушливых года большинство водохранилищ полуострова достигло мертвого объема либо значительно приблизилось к нему. По данным Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, на 26 марта суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова составлял 21,6% от их полного проектного объема — это 86,2 млн кубометров воды, что на 64,3 млн меньше показателей прошлого года на эту же дату.

В связи с этим в Крыму начали активно использовать альтернативные источники пресной воды — артезианские скважины, реки, водопады и озера. Кроме того, в конце 2020 года для обеспечения водой Симферополя рассматривался вопрос о накоплении паводковых вод реки Салгир для наполнения Межгорного водохранилища. Однако из-за низкого санитарного качества реки от этой идеи отказались.

В Крыму также активно ведется разработка технологии опреснения морской воды для удовлетворения нужд населения республики, о чем неоднократно сообщал Сергей Аксенов. Однако и в этом направлении возникли определенные трудности — в начале 2021 года выяснилось, что в российском законодательстве не предусмотрена возможность законно использовать опресненную воду для населения.

Ранее ФАН сообщал о жесткой критике со стороны научного сообщества концепции переброски воды из Дона в Крым.