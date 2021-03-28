В Крыму уже начали опреснять воду: ФАН выяснил, где уже появились установки

Туристы, приехавшие отдыхать в Крым, не почувствуют нехватку воды. Как держатели отелей полуострова справляются с водным дефицитом уже сейчас, когда горячий сезон еще на начался, выяснял корреспондент ФАН.

Проблемами нехватки пресной воды в Крыму занимаются как федеральные, так и региональные власти. Тем не менее водный дефицит на полуострове остается актуальным. Во многих городах, в том числе курортных, вода подается по графикам.

Держатели отелей, готовясь к туристическому сезону, решают водный вопрос по месту. На сегодняшний день существует несколько вариантов, как предприниматель может подстраховаться и обеспечить отдыхающих бесперебойной подачей воды.

Один из самых и простых способов — поставить накопительный бак или же несколько емкостей. Воду туда можно заливать привозную или пополнять запасы по часам — в те моменты, когда ее подают централизованно. Особенно это подходит для совсем небольших частных гостевых домов.

Еще один способ — более сложный. Он не первый год пользуется спросом — это опреснение. И хотя в последнее время для жителей полуострова эта тема на слуху в масштабах республики, некоторые отельеры Крыма установили небольшие опреснительные установки для частного использования уже давно.

По сути, это система очистки воды, которая позволяет превратить даже морскую воду в питьевую. Но если забор воды из моря в частном порядке практически невозможен, то привести в соответствие нормам воду из скважины — актуальная и выполнимая задача для крымских бизнесменов, чьи отели находятся на прибрежных территориях.

«На моей земле есть скважина, но из-за того, что море рядом, вода там, конечно, с привкусом соли. Раньше мы пользовались ею исключительно в технических целях. Прошлым летом с водой стало туго, стали думать, как быть. В итоге поставили опреснительную станцию. Теперь мы не зависим от графиков подачи воды и к курортному сезону готовы», — рассказала ФАН владелица мини-отеля в Алуште Елена Ничебко.

В зависимости от объемов потребления разрабатывается проект, итогом которого становится персональная опреснительная станция, которая может обеспечить пресной водой гостей отеля в полной мере. Корреспондент ФАН связался с одной из крупнейших крымских компаний в этой отрасли и выяснил, насколько доступна эта услуга.

«Для небольшого отеля опреснительная установка может стоить от полумиллиона рублей. Мы свели все возможные расходы к минимуму и таким образом максимально удешевили получение качественной пресной воды. И в сегодняшних условиях стараемся делать это наиболее доступным способом», — рассказал генеральный директор и учредитель компании «Аква-Джаст» Виталий Филипенко.

В компании с ФАН поделились видео процесса опреснения.

На цене отдыха наличие опреснительной установки в отеле вряд ли отразится, а вот на качестве — вполне вероятно. Ведь именно наличие регулярной подачи качественной воды становится популярным вопросом при бронировании номера. Об этом рассказала корреспонденту ФАН владелица отеля на ЮБК Лидия Новикова.

«В этом году люди все чаще спрашивают про воду: по графику подается или нет. Мы рады, что можем отвечать, что у нас в отеле вода подается круглосуточно, и все в порядке. Я знаю, что многие мои коллеги по бизнесу к этому сезону тоже решили этот вопрос. Надеюсь, не разочаруем наших гостей», — рассказала она.

На сегодняшний день в республике подготовка к туристическому сезону идет полным ходом. Курорты полуострова всегда были местом, куда для оздоровления съезжались люди со всего мира. А в условиях пандемии именно оздоровительный отдых становится еще более актуальным. Вполне вероятно, что именно поэтому в 2021 году Крым планирует побить очередной рекорд по приему туристов.