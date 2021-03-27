ФАН публикует видео ограбления офиса по выдаче микрозаймов в Симферополе

Днем в пятницу, 26 марта, неизвестный мужчина устроил разбойное нападение на офис по выдаче микрозаймов в Симферополе. Человек, одетый в джинсы и серо-светлую толстовку, ворвался в один из пунктов микрофинансовой организации, расположенный в центре города. Чтобы его не узнали, он надел медицинскую маску и шапку и закрыл голову капюшоном.

Он ворвался в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил сотрудницу сложить деньги в черный полиэтиленовый пакет. В итоге злоумышленник украл 12 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают личность нападавшего и его возможное место жительства. В ведомстве обратились к гражданам с просьбой помочь в розыске подозреваемого. Пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала видео нападения.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области был найден подросток, застреленный из карабина.