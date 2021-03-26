В Симферополе вспыхнул сильный пожар в частном секторе

В Симферополе в частном доме на улице Ягодной произошел пожар. Площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. Пламя едва не перебросилось на соседние дома. На месте работают сотрудники МЧС. Подробности узнал корреспондент ФАН.



В пресс-службе МЧС по РК корреспонденту ФАН сообщили, что пожар удалось локализовать и в сейчас ведется работа по его окончательному устранению.



«В 17:34 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения по адресу город Симферополь, ул. Ягодная, 34А. Через шесть минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения стало известно, что площадь возгорания составляет 50 квадратных метров и она увеличивается. Была угроза перехода огня на соседние здания. Жильцы дома самостоятельно покинули опасную зону.

В 18:05 ранг пожара был повышен до второго, чтобы иметь возможность привлечь дополнительные силы.

На месте развернули оперативный штаб главного управления МЧС. Руководство главка вело координацию пожаротушения с места событий.

В результате принятых мер распространение огня на соседние домовладения не было допущено. В 19:07 пожар был локализован на площади 130 квадратных метров. Сейчас работа по полной ликвидации пожара продолжается. На месте остаются все пожарно-спасательные службы, жертв и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Всего в ликвидации пожара задействовано 40 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Севастополе перевернулась машина скорой помощи.