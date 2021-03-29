Эксперт оценил кандидатов на пост главы Симферополя, которого меняют уже пятый раз

Предстоящие выборы главы администрации крымской столицы стали предметом бурных обсуждений в социальных сетях Симферополя. Горожане уверены: город возглавит нынешний заместитель главы администрации города Валентин Демидов.

К такому выводу местных жителей привел список претендентов на пост главы администрации крымской столицы. Кроме Валентина Демидова в конкурсе примут участие консультант отдела управления благоустройства Министерства ЖКХ Республики Крым Юрий Бравников, начальник юротдела филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе КРО КПРФ Евгения Дементьева, безработные Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, бизнесмен Антон Ганин, а также замдиректора по развитию МУП «Метроград» Сергей Ечмаков.

Крымский политолог Денис Батурин в интервью корреспонденту ФАН прокомментировал текущий состав претендентов на пост главы администрации крымской столицы.

«Если до официального приема документов на конкурс на должность главы администрации города Симферополя еще существовала какая-то интрига, то после подачи документов стало понятно, что реальный претендент — это Демидов. И вывод здесь можно сделать очень простой: господин Демидов имеет опыт муниципального управления и государственной службы. Опыт муниципального управления он получил на посту главы города Армянска, затем работал в Правительстве Крыма. Все остальные претенденты на его фоне не имеют такой богатой биографии, а главное — профессионализма в сфере муниципального управления», — пояснил Батурин.

Эксперт подчеркнул, что задачи перед Демидовым в новой должности будут стоять вполне стандартные для любого руководителя муниципалитета, но с поправкой, что Симферополь — столица Крыма, к тому же этот город — всегда компромисс между интересами множества строительных компаний.

По словам Батурина, в крымской столице накопилось множество вопросов, требующих если не сиюминутного решения, то хотя бы демонстрации программы по устранению этих проблем. И самое главное — коммуникации главы администрации с жителями города.

Комментируя вопрос корреспондента ФАН о явном преимуществе Демидова над своими соперниками на должность главы администрации, Батурин ответил, что не видит в этом ничего удивительного.

«Это же не всенародное голосование, это конкурс. На него выходят те, кто соответствует определенным критериям. Из тех кандидатур, которые могли быть выставлены с точки зрения власти, а это все равно решается во властных кабинетах, определился перечень кандидатов, который мы видим. Это сфера муниципального управления, а значит, ответственность власти. Власть таким образом берет на себя определенную ответственность», — сказал эксперт.

Также Батурин подчеркнул, что в сегодняшних условиях главе администрации придется отличать реальные запросы граждан от спекулятивных, имеющих провокационный подтекст, что значительно усложняет работу с населением.

Ранее ФАН сообщал о проблемах, с которыми придется столкнуться новому главе администрации крымской столицы.