Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт оценил кандидатов на пост главы Симферополя, которого меняют уже пятый раз

Эксперт дал однозначную оценку кандидатам на пост главы СимферополяПредстоящие выборы главы администрации крымской столицы стали предметом бурных обсуждений в социальных сетях Симферополя. Горожане уверены: город возглавит нынешний заместитель главы администрации города Валентин Демидов.

К такому выводу местных жителей привел список претендентов на пост главы администрации крымской столицы. Кроме Валентина Демидова в конкурсе примут участие консультант отдела управления благоустройства Министерства ЖКХ Республики Крым Юрий Бравников, начальник юротдела филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе КРО КПРФ Евгения Дементьева, безработные Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, бизнесмен Антон Ганин, а также замдиректора по развитию МУП «Метроград» Сергей Ечмаков.

Эксперт дал однозначную оценку кандидатам на пост главы СимферополяКрымский политолог Денис Батурин в интервью корреспонденту ФАН прокомментировал текущий состав претендентов на пост главы администрации крымской столицы.  

«Если до официального приема документов на конкурс на должность главы администрации города Симферополя еще существовала какая-то интрига, то после подачи документов стало понятно, что реальный претендент — это Демидов. И вывод здесь можно сделать очень простой: господин Демидов имеет опыт муниципального управления и государственной службы.

Опыт муниципального управления он получил на посту главы города Армянска, затем работал в Правительстве Крыма. Все остальные претенденты на его фоне не имеют такой богатой биографии, а главное — профессионализма в сфере муниципального управления», — пояснил Батурин.

Эксперт подчеркнул, что задачи перед Демидовым в новой должности будут стоять вполне стандартные для любого руководителя муниципалитета, но с поправкой, что Симферополь — столица Крыма, к тому же этот город — всегда компромисс между интересами множества строительных компаний.

Эксперт дал однозначную оценку кандидатам на пост главы СимферополяПо словам Батурина, в крымской столице накопилось множество вопросов, требующих если не сиюминутного решения, то хотя бы демонстрации программы по устранению этих проблем. И самое главное — коммуникации главы администрации с жителями города.

Комментируя вопрос корреспондента ФАН о явном преимуществе Демидова над своими соперниками на должность главы администрации, Батурин ответил, что не видит в этом ничего удивительного.

«Это же не всенародное голосование, это конкурс. На него выходят те, кто соответствует определенным критериям. Из тех кандидатур, которые могли быть выставлены с точки зрения власти, а это все равно решается во властных кабинетах, определился перечень кандидатов, который мы видим. Это сфера муниципального управления, а значит, ответственность власти. Власть таким образом берет на себя определенную ответственность», — сказал эксперт.

Также Батурин подчеркнул, что в сегодняшних условиях главе администрации придется отличать реальные запросы граждан от спекулятивных, имеющих провокационный подтекст, что значительно усложняет работу с населением.  

Ранее ФАН сообщал о проблемах, с которыми придется столкнуться новому главе администрации крымской столицы.

Новости партнеров