Политолог объяснил, почему важные реформы в Севастополе выносят на обсуждение горожан

В связи с проведением в Севастополе муниципальной реформы стал вопрос о переустройстве ряда территориальных образований. Поэтому в городе недавно прошли общественные обсуждения о разделении Нахимовского муниципального округа (МО) на два: Нахимовский и Северный. Подавляющим большинством голосов севастопольцы поддержали создание нового муниципалитета.

Одни из самых резонансных публичных слушаний были по вопросу объединения Качинского и Андреевского МО Севастополя. Тогда жители села Андреевки и Солнечного высказались против объединения. Их мнение было услышано властью и взято за основу, хотя некоторые эксперты предполагали, что правительство Михаила Развожаева будет «ломать через колено» мнение жителей Андреевки.

Но они не учли, что в этом вопросе нет проигравших и победителей: это демократичный процесс, задача которого — узнать, чего на самом деле хотят севастопольцы. Все понимают, что муниципальная реформа — запрос времени, причем подобные изменения назрели во многих областях жизнедеятельности страны, но решать должен народ.

Корреспондент ФАН пообщался с политологом Олегом Николаевым и узнал, почему команда губернатора Развожаева всегда выступает за прямой диалог с местными жителями.

«Главная ценность власти — это доверие общества, а удерживать его достаточно сложно. Тем более оно должно быть обязательно двусторонним: когда общество доверяет власти, а власть — обществу. Именно такие двусторонние отношения и выстраивает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Публичные обсуждения городских проектов дают возможность власти не совершать ошибок, не отдаляться от народа и не только посвящать общественность в процессы управления, но и позволять чувствовать ответственность за принятые решения. Единая ответственность общества и власти — это хороший стимул и мотивация для принятия взвешенных и оперативных решений, что, безусловно, эффективный механизм управления субъектом РФ», — заявил политолог.

Прямой диалог власти и жителей — единственный правильный путь развития местного самоуправления. Об этом заявил ФАН депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко.

«В Севастополе установилось правило: по всем значимым для развития города вопросам проводить общественные слушания. Никакие решения, касающиеся севастопольцев, не принимаются без публичного обсуждения. Поддерживают севастопольцы тот или иной проект — делают, не поддерживают — не делают. И такой подход в корне отличается от того, который нам пытались навязать еще пару лет назад, когда важные для города решения принимались кулуарно», — сказал Бородавченко.

Известно, на публичные слушания в Севастополе выносятся такие вопросы, как реконструкция парков и скверов, строительство новых объектов инфраструктуры, благоустройство дворовых пространств, изменение схемы маршрутной сети.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев с момента своего назначения в регион начал создавать открытое правительство, для которого мнение и желания севастопольцев первоочередны. Поэтому проведение общественных слушаний в городе-герое является, по сути, уже устоявшейся традицией.

Напомним, ранее эксперт указал на проблемы в столице Крыма, которые ждут решения нового мэра Симферополя.