В Симферополе определились с двумя кандидатами на должность главы города

В Симферополе завершился конкурс на должность главы администрации города. По итогам голосования комиссия выделила двух основных претендентов, один из которых посредством голосования депутатов городского совета возглавит администрацию города. Об этом сообщает ФАН.

В конкурсе приняли участие восемь кандидатов — врио главы города Симферополя Валентин Демидов, консультант отдела управления благоустройства Министерства ЖКХ Республики Крым Юрий Бравников, начальник юротдела филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе КРО КПРФ Евгения Дементьева, безработные Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, бизнесмен Антон Ганин, а также замдиректора по развитию МУП «Метроград» Сергей Ечмаков.

Каждый из конкурсантов предложил свою программу развития крымской столицы и озвучил первостепенные, на его взгляд, проблемы города, требующие немедленного решения. Среди них были проблемы ЖКХ, муниципального транспорта, благоустройства общественных территорий, водоснабжения и экономики.

По итогам голосования комиссия вынесла решение о выдвижении двух основных кандидатов, вышедших в финал конкурса на должность главы администрации крымской столицы. Валентин Демидов получил 73% голосов, уверенно опередив безработного Михаила Шумилина, получившего 10.3% голосов.

Ранее крымский политолог прокомментировал активно обсуждаемое в социальных сетях вероятное назначение главой администрации Симферополя Валентина Демидова.