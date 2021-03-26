Легендарный советский танк возглавит парад Победы в Севастополе

Севастополь, 26 марта. В Крыму и Севастополе уже начали готовиться к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот по-настоящему великий день на полуострове пройдут торжества, участие в которых примут десятки тысяч местных жителей, ветераны, представители власти и известная на весь мир российская военная техника.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, 9 мая в Севастополе по главной улице города-героя пройдет механизированная колонна из 64 единиц современной военной техники, а возглавит ее легендарный танк Т-34, который был восстановлен батальоном автобронетанковой службы ЧМФ.

Также на параде Победы будет представлена различная техника, которая сегодня находится на вооружении Российской Федерации: танки, бронемашины, бронетранспортеры, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», ЗРК С-400 «Триумф», мобильные береговые комплексы разведки, гаубицы и другая техника. Состоятся праздничные концерты с участием местных артистов и ансамблей.

Танк Т-34 прибудет в город-герой с территории мемориального комплекса «Сапун-гора», где он находится на постоянной экспозиции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

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