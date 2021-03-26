Эксперт указал на проблемы в столице Крыма, которые ждут нового мэра Симферополя

В понедельник, 29 марта, состоится конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополь, документы на участие подали восемь человек. Претендуют на пост как представители действующей власти, так и те, кто никогда не были в политике. Подробно со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте городской администрации.

При этом эксперты пока не спешат называть главных претендентов на должность нового градоначальника столицы Крыма, поскольку шансы у всех практически равны. В комментарии ФАН по этому поводу высказался руководитель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо.

«Исходя из того, что конкурс будет проводиться честно, гласно и в строгом соответствии с законом, то у каждого претендента на должность главы симферопольской администрации есть шанс проявить себя и занять пост руководителя исполнительной власти в крымской столице. Я думаю, что данный конкурс во многом приведет победителя к занятию должности в сложный для города Симферополя период. Совершенно очевидно, что если за семь лет в крымской столице сменилось четыре главы администрации, то это значит, что в городе существуют реальные хозяйственные проблемы, которые требуют срочного и оперативного решения», — подчеркнул собеседник издания.

Как отмечает Мезюхо, главное качество, которым должен обладать новый мэр Симферополя, — это профессионализм и умение быстро вникать в текущие проблемы города. Их нужно разрешить их в кратчайшие сроки, добавил политолог.

«Не секрет, что сегодня перед Симферополем стоит проблема по освоению средств, выделенных правительством Москвы на благоустройство общественных территорий и дворов, в том числе многоквартирных домов. При этом в интернете до сих пор пишут о недоделках с благоустройством в прошлом году. И в этом смысле новому главе администрации необходимо будет в самые оперативные сроки наладить работу по благоустройству. Все-таки правительство Москвы не будет до бесконечности снабжать город финансовой помощью, чтобы преображать наши местные пространства», — заявил Иван Мезюхо.

Также очевидно, продолжил политолог, что ряд вопросов, связанных с жилищно-коммунальной, инфраструктурной, транспортной сферами и другие аспекты потребуют срочного внимания со стороны нового главы симферопольской администрации.

«Поэтому, как мне кажется, у нового градоначальника не будет условных 100 дней на раскачку, поскольку ему надо будет проявлять себя как хорошего управленца с первого дня на новом посту. Дело в том, что перед Симферополем стоят масштабные задачи, тем более город является столицей Крыма, соответственно, считается лицом республики. К сожалению, это лицо сейчас находится не в лучшем состоянии, хотя справедливости ради стоит сказать, что, безусловно, за семь лет в Симферополе произошли качественные преобразования. Но, наверное, перемен к лучшему могло быть больше, потому что если бы все было в порядке, то в таком случае четыре главы администрации не были бы отправлены в отставку», — подытожил политолог Иван Мезюхо в разговоре с ФАН.

Отметим, что предыдущий мэр Симферополя Елена Проценко покинула свой пост 19 февраля 2021 года, после чего врио руководителя администрации стал ее заместитель — Валентин Демидов. Он тоже подал документы на участие в конкурсе.

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