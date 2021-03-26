Появилось видео с места ДТП в Крыму, где перевернулась машина скорой помощи

В Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и легкового транспортного средства, в результате которого медицинский автомобиль оказался перевернутым на проезжей части. Инцидент произошел вблизи Севастополя около 10–11 часов, передает ФАН.

По предварительным данным, причиной аварии стал проезд скорой помощи на красный сигнал светофора, который запрещает движение. По данному факту уже проводится проверка соответствующими органами, сообщений о пострадавших в ДТП пока не поступало.

Кроме того, в Сети появилось видео, на котором можно увидеть перевернутую машину скорой помощи и разбитую переднюю часть легкового автомобиля, который находится на перекрестке.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию по «возвращению» Крыма.