В Крыму наградили волонтеров движения «Мы вместе — Севастополь» за важную работу

Накануне в волонтерском штабе «Мы вместе — Севастополь» наградили активных участников движения и партнеров, вручив им медали от организации и президента РФ. На торжественной церемонии побывал корреспондент ФАН.

Штаб «Мы вместе — Севастополь» был организован в прошлом году по поручению главы города-героя Михаила Развожаева. Организация объединила волонтеров, бизнесменов, политиков и студентов. Их цель — помочь тем, кому труднее всего, особенно во время распространения коронавируса: медикам, пенсионерам, малоимущим.

«Это был трудный год, он был сопряжен с потерями и огромным напряжением. Но в то же время он стал для нас годом открытий и положительных моментов, прежде всего касающихся самоотверженности севастопольцев, которые всегда откликались на наши призывы, которые всегда стремились оказать помощь людям, нуждающимся в ней. Мы еще раз убедились в том, что севастопольцы — это люди, которым присуще сострадание, благодарность и отзывчивость. Самое главное, что мы системно подходим к разрешению проблем», — заявила руководитель исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник.

За год волонтерами организации стали 2800 человек, были открыты штабы в каждом районе города, организована работа колл-центра, который принял более 93 тысяч звонков. В нелегкое время активисты доставили около 40 тысяч продуктовых наборов и 10 тысяч заказов из аптек, помогали врачам на выездах. Сотням людей волонтеры оказали психологическую поддержку и юридическую помощь.

Когда заболеваемость снизилась, волонтеры продолжили реализовывать социально значимые для Севастополя проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, развитие здорового образа жизни, культурное развитие.

«Движение «Мы вместе — Севастополь» — это отличный пример того, как должна работать общественная организация, которая ставит своей задачей помощь людям. В движении находятся действительно неравнодушные люди, которые и в будни, и в праздники, и в непогоду, и даже во время тотального карантина готовы протянуть руку помощи. Не зря движение называется «Мы вместе — Севастополь». В этом есть глубинный смысл», — заявил доброволец, депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что часть россиян получит ежемесячную выплату по поручению президента России Владимира Путина.