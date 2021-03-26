Ученые жестко раскритиковали идею переброски воды из Дона в Крым

Крым переживает сильнейшую за последние десятилетия засуху. Ограничения подачи воды коснулись Симферополя, Ялты, Евпатории и других курортных и аграрных районов республики. Осадки, которые выпали зимой, лишь частично наполнили водохранилища. Все это заставляет специалистов искать новые способы решения проблемы вододефицита в регионе.

Так, например, только недавно утихли дебаты о возможной переброске воды с Кубани на полуостров, затем начали обсуждать проект российского инженера о прокладке водовода с Дона по дну Азовского моря. Однако в Крыму эту идею не поддержали по ряду причин.

Амбициозный проект Феликса Кунцевича опубликовали в журнале «Гидротехническое строительство» еще в 2018 году, но на широкое обсуждение вынесли только сейчас. В статье «Водоснабжение Крыма. Решение проблемы» инженер предложил построить водовод от Цимлянского водохранилища до устья Дона, далее — по дну Азовского моря до входа в Северо-Крымский канал, что в общей сложности составит около 1000 км, пишет в своей работе автор.

Для строительства он рекомендует использовать полиэтиленовую трубу диаметром 1,6 м. По словам специалиста, водовод должен выглядеть как пучок полимерных труб, которые могут развести в устье Дона и проложить по дну Азовского и Черного морей, откуда они бы пошли к заранее определенным, подготовленным участкам крымского побережья.

«Может, еще с Северного полюса провести водовод? Придумать можно все что угодно, даже тысячу километров трубопровода диаметром почти 2 метра проложить по дну. Только сколько это будет стоить? Нужны суда, специальная техника, устройства, проекты», — прокомментировал ФАН проект Кунцевича заведующий научно-исследовательской лаборатории ядерно-химических технологий Севастопольского государственного университета Николай Ковалев.

Обсуждение возможного строительства водовода вызывает ощущение дежавю: этой зимой активно рассматривали похожий проект по перебросу воды в Крым из реки Кубань. Учитывая строительство и реконструкцию водохранилищ, расходы обошлись бы стране примерно в 400 млрд рублей, сообщали ФАН в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Ученые назвали этот проект глобальным и весьма дорогим, но вполне осуществимым технически. Главный его минус — нехватка воды в Краснодарском крае: период маловодных лет в Крыму и на Кубани практически совпадает.

«Достаточного влагообеспечения сегодня нет ни на Кубани, ни на Ставрополье, поэтому решение по переброске воды оттуда не может быть принято даже по политическим соображениям», — сказал собеседник издания Владимир Паштецкий, доктор с/х наук, директор «Научно-исследовательского института сельского хозяйства» Крыма.

ФАН уже сообщал о критическом состоянии Дона, ссылаясь на комментарии Росрыболовства в сентябре 2020 года. По данным климатологов, на протяжении последних 13 лет река мелела почти каждый сезон, в результате чего пришлось сократить ширину судового хода.

Дальнейшее снижение объемов речной воды недопустимо, так как вызовет необратимый рост солености в Азовском море до уровня черноморской воды, что погубит экосистему первого, уверены эксперты.

Идеи по доставке воды со Ставрополья в Крым поступали и раньше. Два года назад президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко тоже предлагал провести водовод с устья Дона по дну Азовского моря, чтобы взять, по его словам, недостающие два миллиарда кубов воды, что приходили раньше в Крым по Северо-Крымскому каналу.

«Когда начал консультироваться со специалистами, мне объяснили, что власти этого региона еще нужно уговорить решиться на такой шаг: потепление заставляет их думать о каждой капле. Существует еще и технический вопрос подачи воды: создание необходимого давления, выбор труб, материалов, насосов и так далее. В принципе, взять воду из Дона можно, но это очень-очень дорого», — отметил Тарасенко в разговоре с ФАН.

Решения, которые предлагает российский инженер в статье, президент Крымской академии наук считает дерзкими и даже фантастическими. По его мнению, затраты на обсуждаемый проект сопоставимы со стоимостью опреснения и детальными поисками воды на самом полуострове. Эксперты в голос настаивают на использовании возможностей своей территории.

«По всей территории Крыма протекают глубинные воды. Потоки идут на глубине от 0,5 до 1 км и дают в 10 раз больше воды, чем обычные скважины, до 2500–3000 кубов в сутки. Тем не менее эти ресурсы сегодня изучаются слабо», — сказал Николай Ковалев.

Еще в прошлом году президент Владимир Путин говорил о том, что большие запасы пресной воды могут быть под Азовским морем. Его слова подтвердили в Севастопольском государственном университете, где сообщают о наличии глубоких подземных вод, движущихся от Крымских гор до Азовского и Черного морей.

Причем таких потоков очень много. Предположительно, это подрусловые воды крупных рек, которые скапливаются в Азовском море на глубине до 200 метров.

«В апреле предпримут первые попытки получения питьевой воды из-под Азовского моря, так же в Крыму бурят скважины, из которых будут брать глубокие воды. Я не думаю, что к осени, при добыче до 100 тысяч кубов воды в сутки, мы вернемся к разговору о Доне или Кубани», — уверен Владимир Паштецкий.

«Если восстановить водоводы и максимально использовать свой ресурс, то мы и население, и туристов обеспечим водой. Что касается сельского хозяйства, то здесь нужно много работать. Нужна очистка сточных вод, поскольку Крым ежегодно теряет 150 млн кубов воды, сбрасывая ее после того, как она прошла через города и поселки. Кроме того, надо изменить приоритеты развития, например заниматься производством не зерна, а других, более засухоустойчивых культур», — сказал Виктор Тарасенко.

Второй резерв, о котором говорит спикер, — это вода в озерах и заливах. Еще он предлагает использовать солоноватые грунтовые воды, устанавливая небольшие опреснительные станции для минерализации, которые могут обеспечивать водой фермерские хозяйства и небольшие районы республики.

Вместе с тем ученый уверен, что неплохо бы иметь резервы двух опреснительных заводов: один — на западе Крыма, второй — на востоке. По словам Тарасенко, в обеих точках есть заброшенные соляные чеки, куда можно сбрасывать рассолы, получать соль, известь, благодаря чему пресная вода станет дешевле.

Напомним, ранее ученый рассказал о технологии, которая может спасти Крым от засухи.