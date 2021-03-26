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Общество

В Крыму напомнили, как при Украине чиновники обещали пробить туннель в горах Ялты

В общественной палате Крыма признали важность транспортного обхода Ялты Ялта, 26 марта. В Крыму идет интенсивная подготовка к строительству автодорожного обхода города Ялты. Строительство автомобильной магистрали должно стать продолжением скоростной трассы, открывающей доступ с «Тавриды» в обход Симферополя, Алушты и Ялты на южное побережье полуострова.

Еще на стадии проектирования некоторые участки новой трассы вызвали нарекания со стороны общественности и стали даже причиной конфликта межу жителями. На эту ситуацию уже отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов во время недавнего совещания.

В общественной палате Крыма признали важность транспортного обхода Ялты По мнению врио главы Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, несмотря на возникшие трудности, данная трасса имеет колоссальной значение для всего полуострова и позволит решить застарелые транспортные проблемы. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ФАН.

«Это один из этапов решения глобальной проблемы, которая существует уже десятки лет. При Украине был министр [Евгений] Червоненко, который «грозился» через ялтинские горы туннель пробить, чтобы за 30 минут из аэропорта доехать до Ялты. Но это был «прожект», а не проект. А в российском Крыму это можно сделать», — уверен Форманчук.

В общественной палате Крыма признали важность транспортного обхода Ялты По его словам, общественная палата будет принимать самое активное участие в строительстве дороги, чтобы проконтролировать качество строительства и соблюсти интересы местных жителей. Вместе с тем Форманчук отметил, что общественность должна не противиться строительству новых объектов инфраструктуры, а поддерживать их и контролировать качество выполненных работ.

«Потому что многие подрядчики выигрывают тендеры без необходимого оборудования, что приводит к экономии на качестве работы с точки зрения их бизнес-интересов», — добавил Форманчук.

Бороться с этим явлением можно только при помощи жесткого контроля со стороны власти и общественности, что невозможно без широкой поддержки населения, констатировал собеседник издания.

Ранее крымский агроном рассказала об уникальной технологии выращивания томатов в теплице.

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