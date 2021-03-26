В Крыму напомнили, как при Украине чиновники обещали пробить туннель в горах Ялты

Ялта, 26 марта. В Крыму идет интенсивная подготовка к строительству автодорожного обхода города Ялты. Строительство автомобильной магистрали должно стать продолжением скоростной трассы, открывающей доступ с «Тавриды» в обход Симферополя, Алушты и Ялты на южное побережье полуострова.

Еще на стадии проектирования некоторые участки новой трассы вызвали нарекания со стороны общественности и стали даже причиной конфликта межу жителями. На эту ситуацию уже отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов во время недавнего совещания.

По мнению врио главы Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, несмотря на возникшие трудности, данная трасса имеет колоссальной значение для всего полуострова и позволит решить застарелые транспортные проблемы. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ФАН.

«Это один из этапов решения глобальной проблемы, которая существует уже десятки лет. При Украине был министр [Евгений] Червоненко, который «грозился» через ялтинские горы туннель пробить, чтобы за 30 минут из аэропорта доехать до Ялты. Но это был «прожект», а не проект. А в российском Крыму это можно сделать», — уверен Форманчук.

По его словам, общественная палата будет принимать самое активное участие в строительстве дороги, чтобы проконтролировать качество строительства и соблюсти интересы местных жителей. Вместе с тем Форманчук отметил, что общественность должна не противиться строительству новых объектов инфраструктуры, а поддерживать их и контролировать качество выполненных работ.

«Потому что многие подрядчики выигрывают тендеры без необходимого оборудования, что приводит к экономии на качестве работы с точки зрения их бизнес-интересов», — добавил Форманчук.

Бороться с этим явлением можно только при помощи жесткого контроля со стороны власти и общественности, что невозможно без широкой поддержки населения, констатировал собеседник издания.

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