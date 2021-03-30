В Крыму готовы к уникальному бурению скважин в Азовском море для добычи воды

Крымские ученые ждут результатов бурения уникальных тестовых скважин в Азовском море, чтобы проверить гипотезу о запасах пресной воды, которую полуостров сможет потом использовать долгие годы. В вопросе разбирался корреспондент ФАН.

27 марта появилась информация о том, что под Азовским морем находятся запасы воды объемом около 100 миллиардов кубометров. По некоторым данным, этого объема крымскому полуострова хватит на 100 лет, так как в год республика расходует приблизительно миллиард кубометров пресной воды. Однако специалисты не спешат с выводами и намерены дождаться результатов бурения пробных скважин, так как все подсчеты на сегодняшний день являются теоретическими.

«В 2015 году мы работали совместно по гранту с самарским госуниверситетом. И мы проводили исследования только описательного плана. Мы исследовали литературу. То есть сами мы туда, естественно, не выезжали. И по наблюдениям ученых из Крымского федерального университета вот такие вот запасы там якобы были обнаружены», — рассказала ФАН заведующая кафедрой «Техносферная безопасность» Севастопольского государственного университета Лариса Ничкова.

Она подтвердила информацию о том, что ГУП РК «Черноморнефтегаз» неоднократно обнаруживал подземные запасы воды при исследовании Азовского моря на предмет нефтяных месторождений.

Доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко считает, что делать какие-то выводы без практических исследований пока еще рано.

«Это, наверное, слишком смелые заявления. Да, это хорошая, смелая, красивая и интересная гипотеза. Но ее нужно проверять. Выявлять эти зоны наводненные, а затем бурить, делать экспериментальную откачку. Просто так ничего не бывает. Вопрос этот очень-очень сырой, на мой взгляд», — заявил ФАН Тарасенко.

С мнением коллеги согласен и другой крымский ученый — старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. По его словам, без практического подтверждения все выдвинутые теории останутся лишь теориями. И только практика покажет, сколько на самом деле воды под Азовским морем и можно ли ее использовать.

«Я могу только подтвердить слова своего коллеги – нужно проводить исследования. Причем исследования достаточно серьезные — при помощи геофизики, при помощи бурения. Только так можно понять, какие там на самом деле объемы (воды. — Прим. ФАН)», — пояснил Самохин.

Он подчеркнул, что теоретические исследования в этом направлении проводились еще во времена СССР, но до практической части никто из ученых не доходил, так как в этом ранее не возникало необходимости.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму уже начали опреснять воду, однако не в промышленных масштабах, а в отдельных городах. В частности, мини-отели закупили себе установки, чтобы туристам в сезон всегда была доступна вода.