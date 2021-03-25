Аксенов предложил изменить федеральное законодательство в Крыму для подрядчиков

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил совету министров пересмотреть систему гарантий при выполнении строительных работ. Соответствующее распоряжение он дал в ходе оперативного штаба по реализации инфраструктурных проектов в РК, передает корреспондент ФАН.

Нужны гарантии

«Вы пересмотрите систему гарантий вообще, Евгений Константинович. Вот от частных подрядчиков когда нам дают гарантии на срок службы — если капитальный ремонт проводят — то какие у нас с вами гарантии, что мы этого подрядчика найдем через пять лет? Никаких», — подчеркнул глава региона, обращаясь к вице-премьеру.

Аксенов отметил необходимость смены действующего федерального законодательства, чтобы обязать подрядчиков выполнять взятые на себя гарантийные обязательства в течение пяти лет, причем даже в случае ликвидации предприятия.

В качестве альтернативы Аксенов предложил создать целевые фонды, где бы накапливались средства на проведение гарантийных ремонтов объектов инфраструктуры.

«У нас с вами никаких гарантий, что мы кого-то увидим потом, нет абсолютно. Давайте с федеральным центом выйдем на диалог со своими предложениями. Если надо — то давайте на Госсовет выносить эти вопросы», — заявил он.

Люди – в первую очередь

Глава Крыма отдельно отметил необходимость соблюдения интересов местных жителей при возведении капитальных объектов дорожной инфраструктуры.

«Предполагаемую трассу пройдите ногами, чтобы было сразу понимание, сколько людей попадает в эту зону. Вообще — есть ли там жилые строения? Если нет – слава богу, если есть — должны быть общественные слушания по каждой ситуации отдельно. Не надо оставлять это все на потом», — добавил Аксенов.

По его словам, необходимо более тщательно подходить к вопросу строительства даже второстепенных дорог, чтобы исключить различные курьезы, связанные с водоотведением и благоустройством прилегающих территорий.

Ранее ФАН сообщал о конфликте между жителями села Заречное и главами нескольких дачных кооперативов, возникшем на почве проектирования новой скоростной трассы в Симферопольском районе.